A pocos meses de llevarse adelante las elecciones provinciales y municipales, los sectores políticos con sus respectivos candidatos van mostrando y ofreciendo las fórmulas que aspiran al gobierno municipal de Esquina.

El Dr. Raúl Dal Lago, desde el sector Justicialista, anunció su candidatura a intendente a través de sus redes sociales hace poco tiempo.

En comunicación telefónica con La Mañana de Noticias, Dal Lago expresó “Venimos trabajando hace bastante tiempo, es la primera vez que me va a tocar a mi ser candidato a intendente si se dan las condiciones políticas para ello. Nosotros respondemos a un mandato del pueblo y en ese camino estamos. Si bien desde el justicialismo estamos en una vereda de enfrente, no por eso iremos en una alianza contraria. En este rumbo seguimos y ahora lo vamos a hacer para las elecciones, las alianzas que se conformen deben estar dentro de ese parámetro. Por rumores y pretensiones políticas se sabe que algunos sectores pregonan para que todos los aliados del Frente de Todos vayan en una sola lista. En lo que hace a cuestiones particulares del movimiento vecinal en el que estamos existen dos opciones: ir de concejales apoyando a la formula o quedarnos esperando un próximo turno hasta que el intendente actual ya no pueda ser más reelecto. Hay varias alternativas pero no tienen sustento constitucional”.

“Voy a hacer todo lo posible para ser candidato a intendente en estas elecciones. Si no llegamos a un acuerdo iremos con dos listas. Estoy sumando a partidos más chicos al Frente de Todos, es un proceso en el que nos encontramos en este momento. En este momento estamos marcando posturas y estar presente como candidato hace que la gente ya vaya pudiendo elegir. La alternativa que ofrecemos es una nueva política en el gobierno local, diferente a lo que se viene haciendo. Hay varios partidos con los que hable y quieren apoyarme a mí, también hable con el vice gobernador y el nos dio la palabra de que nos va a apoyar como nosotros lo vamos a apoyar a él y a su lista”, manifestó.

Asimismo, consideró “Ya tuvimos disidencia y diferencias con el intendente, ya no vamos a revolver el pasado, pero ya cumplió un camino, hay que cambiar. La gestión tuvo más desaciertos que aciertos. Yo planteo algo mejor, sobre todo, recuperar la palabra del político y no perseguir opositores. Se debe estar en función y servicio de la comunidad de un partido que estuvo cerrado por algunos años. Hay mucha gente que es privilegiada a la hora de ocupar lugares y eso ya no puede pasar más. Hay que mejorar todo eso y tener clara la función de cada poder”.

Por otro lado, opinó “Con las opciones que tiene el radicalismo es muy difícil que gane. Tienen un candidato que no conoce nada del departamento de Esquina. Y contrario a lo que muchos dicen, yo no voy a romper el justicialismo, lo único que pretendo es que la gente que vaya a participar en política este a favor y beneficio de los demás, no en beneficio propio como hacen muchos”.-