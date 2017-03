En la entrevista con el Dr. Raúl Dal Lago pre candidato a intendente del PJ lista 2 quien nos informa sobre sus propuestas para estas elecciones internas.

“Lo que me hizo entrar como candidato a Intendente es que me siento con la capacidad, con la fuerza y experiencia para manejar la intendencia, con ganas de mejorar las cosas que no están bien y mantener las cosas que se hicieron bien. No voy a criticar a nadie”

“Desde que llegué a mi pueblo a trabajar con ansias de ayudar a mi gente. Yo empecé a trabajar acá por 14 años sin cobrar un sueldo y después de eso me nombraron como director del hospital, creo que hice un buen trabajo, con aciertos y errores, ya que los únicos que no se equivocan son los que no hacen nada”

“Por todo esto quise entrar en esta tarea de ser intendente, por el momento es una elección interna donde la gente elegirá democráticamente al que mejor lo parezca. Todo el tiempo estoy en contacto con las personas y saben que estoy al servicio del que me necesite. Yo no voy a prometer cosas que no puedo cumplir”

“Mi militancia siempre fue de bajo perfil y cumpliendo la tarea que me toca hacer que es ser médico. Tuve varias veces propuestas de la dirigencia y que por una cuestión u otra no lo hacía pero ahora me decidí y acá estoy”

“Lo ideal sería votar en varias escuelas, así va a ser bien democráticamente. Hay muchas personas que no pueden venir desde tan lejos a votar si se hace en una sola escuela”

“Yo estoy confiado y tranquilo, no tengo porque ponerme nervioso ya que vengo haciendo las cosas bien y esto solamente son unas elecciones internas”