Luego de haberse mantenido reuniones y diálogos entre un sector del PJ y el referente del Partido Liberal en Esquina, Carlos Oviedo, se rompe el posible vínculo y alianza de cara a las elecciones municipales en los próximos meses por supuestos trances con otros sectores.

En comunicación con La Mañana de Noticias, el referente justicialista, Raúl Dal Lago comentó más respecto a esto, afirmando que “yo me manejo con datos que recibo de manera directa y personal. Creo que así debe ser en política y no hay que manejarse por otros canales. Lo que tengo entendido es que iniciamos juntos un movimiento para las próximas elecciones y cambiar la intendencia de la actual gestión, pero ahora parece que hay conversaciones con otros sectores que quieren volver y que ofrecen lugares como si tuvieran algo. En su momento perdieron, ya no existen más, ahora el futuro de la política es otro. En la política hay que tener contacto con la gente y hay que presentar una propuesta concreta y superadora, no la que ellos utilizaron”.

Asimismo dijo “Los radicales creen que son una alianza gobernante y que te van a ofrecer espacios de poder para entrar en la gestión de gobierno. Lo que deben hacer es acompañar una alianza que esté encabezada por el justicialismo, lo que no entiende Bianchi es que ya no es más intendente. Si quiere volver a ser intendente lo que se le puede hacer es estampar el nombre en alguna calle como vice intendente, pero ya no puede ofrecer espacios que no tiene. El radicalismo no ha podido consensuar ni siquiera un candidato como vicepresidente, hablando a nivel nacional. No entienden que están afuera y lo que necesitan es aliados. Si Carlos Oviedo se prende en ese viaje porque ya no tiene diálogo con el gobierno municipal, y cree que los ofrecimientos de otros son reales, ya es problema de la conducción del partido Liberal, yo soy justicialista, no voy a acompañar a alguien que no sea de mi partido. Yo voy a ser candidato a intendente, sino me quedo en mi casa y dejo que la gente defina, me parece que hay que ofrecer otra alternativa, pero no es justamente el radicalismo. Muchos radicales andan buscando peronistas malos para resolver sus problemas, nosotros podemos andar mal pero no por eso vamos a ir a favorecer al radicalismo”.

“Si nosotros ganamos las elecciones vamos a tener que arreglar las calles que hicieron mal, los desagües que ya están rotos, el matadero que dejaron todo desarmado, y ahora quieren volver como una alternativa. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser pícaro, creo que en este caso hay una picardía en exceso y alguien tiene que salir a acomodar las cosas porque sino después terminas en una alianza en donde el intendente termina peleado con el vice intendente, como hicieron siempre. No liman todas las asperezas antes de conformar una alianza y tienen que dividir bien el esquema del estado. Van detrás de un cargo y eso no le sirve a la comunidad. Hay un sector que representa al ex intendente Bianchi y otro sector con varios dirigentes en el que se prefiere que gane Benítez antes que Bianchi , y éste último sector puede llegar a terminar con la gestión actual en oposición a Bianchi. El radicalismo perdió el hilo conductor de los valores, las ideas, van detrás de un cargo, de intereses personales”, finalizaba Dal Lago con el contacto.