Encaminadas las elecciones locales en el mes de octubre, donde se elegirá Intendente y Vice como así también concejales, distintos sectores políticos ya empiezan a moverse y a diagramar las propuestas para la sociedad esquinense.

En comunicación con el Dr. Raúl Dal Lago, referente del sector Justicialista disidente y candidato a intendente, hablamos respecto a esto y el clima político que se ve desde la postura del PJ disidente junto con los posibles candidatos de una alianza.

A inicios del diálogo, Dal Lago comentó “La situación, para que sea clara, se da de la siguiente manera; con Nicolás Davicino conformamos un espacio del Justicialismo disidente, refiriéndonos a la gestión actual, y ahora vamos tratando de generar puentes necesarios con otras agrupaciones políticas por afinidad de ideas. Creo que tenemos más coincidencias con el sector Liberal conducido por el vice intendente Carlos Oviedo por el hecho de que ellos pregonan una idea más popular de la política, alejada de los intereses más sectoriales o personales en lo que hace a la administración pública. En la gente hay una demanda de unidad entre dirigentes y yo no soy una persona que se dedica a la timba política, entonces, si publicamos una foto juntos, lo que estamos dando es un mensaje de unidad. Es claro que estamos más juntos que divididos”.

“Creo que esto se va a seguir viendo en el tiempo porque somos personas que pensamos a la política para el bien común. Nosotros somos actores que, en definitiva, actuamos en función de las necesidades de la mayoría, y la mayoría nos va encaminando para el lado de la unidad. Yo soy candidato de un espacio Justicialista disidente y ellos tendrán también sus candidatos, eso es cuestión de ponerse de acuerdo. Lo bueno es ir ajustando cuestiones que hacen a la democracia, al dialogo, al respecto y al trabajo diario que hacemos, ya llegará el momento de tomar definiciones en lo que hace a las candidaturas para la presentación de listas” afirmó.

“Cuando emiten un juicio sobre mí veo que el que lo emite se está reflejando. Cuando yo me veo reflejado en el otro actúo de manera sincera y verídica. Si publico una foto es porque el hecho ya está, si no hay decisión o convicción no queda bien hacerlo. Yo confío porque con las reglas de juego con las que me manejo yo y el que hace trato conmigo en una reunión, están bien entendidas. Confiamos en que estamos manejándonos igual, con la palabra. Yo lo que digo lo hago, en Esquina saben de mi proceder, siempre fui opositor a la gestión actual. Me presenté en internas, me tocó perder y los acompañé como un buen perdedor. Hoy no queremos pasar más por esa situación porque quedó demostrado que, con gente que no se maneja con las mismas reglas del juego, no se puede hacer ningún acuerdo” aseguró y agregó “Hay que continuar por nuestro camino y darle a la gente la posibilidad de que elija democráticamente sus representantes porque los dirigentes no están a la altura de las demandas de la sociedad, y eso se está demostrando día a día”.

En otras cosas, Dal Lago sostuvo que al estar dentro las funciones del oficialismo el Partido Liberal, se hace “difícil” encabezar en la alianza opositora mayor, pero que de igual modo las afinidades se encuentran más con dicho sector.

“Nos vamos juntando para darle a la gente una tercera opción para votar en las elecciones. En esa construcción es en la que estamos. Sería muy desprolijo presentar ya una lista, pero lo seguro es que estamos juntos construyendo otra alternativa. No vamos a acompañar las alianzas anteriores en donde el justicialismo acompañó y después fue dejado de lado. Vamos a demostrar que hay otras formas de conducción”, finalizó Dal Lago en cuanto a la materia política local.