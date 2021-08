De cara a las elecciones provinciales este domingo 29, el Dr. Raúl Dal Lago, desde el espacio del Justicialismo, habló sobre cómo avanzan los trabajos durante estos últimos días de campaña y cómo se preparan para las próximas elecciones municipales en el mes de noviembre.

“Desde nuestro espacio vamos a estar apoyando a la candidatura de Fabián Ríos como gobernador con su lista de diputados y senadores provinciales, a través de la boleta 19 ‘Cambio Popular’. Mucha gente que me conoce sabe donde nos encontramos, yo también salgo a recorrer barrios y parajes, tenemos tiempo hasta que finalice la campaña. La gente tiene que saber que tenemos muchas razones para apoyar al candidato Ríos”, expresó Dal Lago.

A su vez, comentó “Son estuve en Esquina cuando ellos vinieron, no tuve la oportunidad de verlos, pero siempre estoy en contacto con ellos. Vamos por el camino del Justicialismo, el cual tiene sus propuestas diferentes al gobierno provincial actual, el cual ha hecho de la democracia una demagogia en Corrientes. Prometen cosas que finalmente no cumplen como pasa, por ejemplo, en Pueblo Libertador que van a votar a Valdés después de que promete obras de la ruta, las vacunas y otras cosas referidas a las obras públicas”.

“Desde nuestro espacio justicialista buscamos el bien común, el beneficio para la mayoría y el común acuerdo. Creo que, hoy por hoy, estamos trabajando en espacios diferente porque la visión de la política es diferente, la generación también, se coinciden en muy pocas cosas, quizá sólo se coincida en el punto electoral y cuantitativo. Nosotros pensamos que la política debe poner en el centro a la persona, al ser humano y buscar el bien común, no sólo preocuparse por las elites políticas que hacen alianzas y toman decisiones en donde pocos salen beneficiados, como ocurre actualmente en el gobierno provincial. Hay que empezar a caminar por otro lado y demostrar que se pueden realizar acciones políticas sin tener un cargo y dejar a la voluntad popular para que elija sus referentes. Nosotros tenemos mucho trabajo por hacer en distintos puntos en donde no se ve ninguna política pública como es la falta de cloacas, agua o luz, las calles no están en buenas condiciones, se nota un estado ausente. Se puede trabajar y hacer cosas aún estando fuera de los partidos políticos”, indicó.

Asimismo, consideró “Hay cosas que, sean del lado que sea, hay que decirlas. Yo soy justicialista, pero hay cosas que no están bien y hay que comenzar a mejorar, hacer lo que se debe, no lo que se quiere. Hoy tenemos elementos democráticos que podemos utilizar, siempre con respeto. Creo que es momento de reclamar los derechos sociales. Tenemos que salir de nuestra comodidad y a través de las instituciones democráticas, demostrar a la gente que con su voto puede cambiar la situación”.-