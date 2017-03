Visitó los estudios de Radio Impacto en el programa Sin Limites el Dr. Raúl Dal Lago donde nos habló sobre todo lo sucedido en las elecciones internas del PJ del pasado domingo.

“Fue algo muy positivo ya que no hay precedente de que se haya elegido a un candidato a intendente a través de internas. Yo estoy convencido que tengo muchísima resistencia, donde se que en algún momento se nos dará. Ya que quiero hacerme responsable de nuestra derrota, ya que no fue nuestro candidato el que perdió sino que fui yo con el equipo de trabajo que elegí”

“Yo sé que hago muchas imprudencias, y esos errores hacen que las personas no nos voten. A mí no me votó la gente del centro de Esquina. Pero lo positivo de todo esto es que la gente me conoce ya. Pero todavía no fui candidato yo. Ya tenemos el conocimiento, queremos llegar a más personas y corregir nuestros errores”

“Esto no es dar un paso al costado, voy a mirar y analizar todas las cuestiones. Pero aparte de eso me voy a dedicar a mi profesión y a mi familia que dejé bastante de lado para introducirme en la política de Esquina”

“Yo no voy a dejar de ser amigo del Intendente porque algunas personas me lo dicen, pero eso no quiere decir que soy gente de él o me alié con el radicalismo. Pero acepto lo bueno y lo malo de él y reconozco las cosas buenas que hace”

“Yo ahora voy a mirar y escuchar estas elecciones de este año, pero también me van a ir a escuchar a mí también. Cuando esté yo voy a priorizar el interés del pueblo, no de algunos pocos. Nadie va a influir en mí, ya que soy yo el único responsable como ya lo dije de haber perdido estas elecciones”