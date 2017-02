En contacto con TN Esquina, el Dr. Raúl Dal Lago hijo nos manifestaba su disconformidad sobre el accionar del Dr. Mario Aloy y Walter Vallone de cara a las internas.

“estamos recibiendo mensajes de Esquina, Corrientes Capital y todo esto. Tenemos tres posturas diferentes dentro del PJ de Esquina”

“cada uno se junta con quien se parece en ideas, y nosotros no nos parecemos a nadie, lo que quieren hacer con nuestra lista es dejar de menos. El que no nos deja presentar nuestra lista es el irresponsable de Walter Vallone que siempre donde estuvo dejo muchos errores y nunca quiso dar la cara y ahora está trayendo un perjuicio político en Esquina y todos sabemos que no es un militante político, él está detrás de una cortina y solo responde ordenes”

“el no tiene poder para nada, ni para conducir las cosas de su casa, lo mismo hizo en el club donde presidio, es más, hasta se quedo sin chequera en el colegio médico por la irresponsabilidad”

“que él diga cuáles son sus pretensiones, porque hablan de acuerdos pero no lo hacen, y el Dr. Vallone está soñando despierto, eso se llama delirio. Es una persona que no tiene militancia, no sabe lo que es pegar un cartel”

“él dice que todos los justicialistas le apoyaron, ¿pero entonces todos los que no lo apoyaron no son justicialistas?. El capricho de él está generando una catástrofe política en el PJ de Esquina, hasta el mismo Fabián Ríos no lo conoce, mal que mal todos los otros candidatos son conocidos, pero el Sr. Vallone no es conocido y meten el verso de que la gente del centro lo quiere, pero eso no se sabe hasta que se vean los votos”

“el presidente del partido en este momento está actuando como un perro, no come ni deja de comer y ahora entonces está generando este conflicto para que nadie no llegue, todos queremos que se ponga los pantalones y enfrente las internas, entonces uno no puede confiarle la chequera del municipio, imagínense si el señor Aloy junto a los Fernández Codazzi manejan una chequera, todos sabemos como los Fernández Codazzi manejan la chequera del registro”