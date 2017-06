Raúl Dal Lago (h) Respondió duramente al Dr. Fernández Codazzi

Luego de las Declaraciones lacerantes del Dr. Norberto Fernández Codazzi en La mañana de Impacto y TN Esquina respecto de lo que sucede en el seno del Partido Justicialista, llega ahora la primera respuesta mediática por parte del Dr. Raúl Dal Lago, derrotado en las internas partidarias, quien lo despedaza sin piedad, defendiendo la unidad del PJ precisamente.

Así Dal Lago expresó: “no me sorprende porque siempre hacen lo mismo ellos, ya le hicieron perder las elecciones a Mario Aloy por cuatro o cinco votos, porque no es mucho lo que ellos manejan. Se presentó por fuera hace dos años y le ganó Nico Davicino. No sé si sacaron 300 votos. El dice que tiene 300 votos en una sola cuadra y ahí tuvo la oportunidad de demostrarlo solo y no lo hizo”.

El Dirigente de una de las tres líneas más importantes del peronismo esquinense agregó que ”hay que ser respetuoso del mensaje de la gente y la gente dio un mensaje que no es precisamente que el justicialismo vaya unido a ganar la Intendencia. El Justicialismo lo que quiere es ganar la Intendencia del cual me incluyo y que es una vocación de muchos años. El peronismo siempre se peleó por los concejales por eso hace 40 años que no gana la Intendencia”

“De todos modos, siguió diciendo el dirigente pegotista, ellos sacaron el 20% nomás de afiliados y el espacio que yo represento y yo no estuve en esa reunión. Entonces las tres listas no estuvieron en esa reunión y no estuve porque hablaron conmigo antes y les dije que se termine ya con esas maniobras, porque esas son maniobras de Cacho Badaracco y el Negro Pulé que nunca le hicieron bien al Justicialismo. Siempre se van a la municipalidad para tener un carguito, para tener combustible para la camioneta, para tener un pasaje, para tener remedios y eso no le hace bien a la gente, porque esos son recursos de todos y tienen dos o tres punteros políticos para favorecer al Intendente de turno. Nosotros estamos en otra cosa, a mí me tocó perder en las elecciones, saqué el 30% de los afiliados. En los afiliados que ese es el peronismo el 47 sacó Hugo Benitez, el 30 saqué yo y el 20 sacó Mario Aloy como presidente del Partido”.

Dal Lago fue más allá aún en su reflexión y dijo que “ni siquiera en el campo sacaron votos, que esa es la estructura más fuerte que tiene el Justicialismo, porque el Justicialismo está en condiciones de ganar en todos los parajes y quizá en el centro se nos haga más difícil, pero el voto lo marcan los parajes y hoy pretenden desordenar lo que ya se ordenó en una interna. En Esquina y en Corrientes hay partidos políticos que demandan mucha conversación, mucha elasticidad, mucha cintura política para generar alianzas y buscar el objetivo que es ganar la Intendencia y para eso si hay que ceder todos los lugares hay que hacerlo. Pero todavía no se le dijo que el lugar de él era el lugar que iba a ceder el Justicialismo, sale ya de antemano tratando de desordenar al Partido cuando sabemos que él responde más a Eli que al Partido Justicialista”.

En sus expresiones El médico pegotista defiende al presidente del Partido Justicialista cuando dice que “me quedan muchas dudas de que el Presidente coincida con él, porque el Presidente lo tiene atravesado en la garganta que él se fue por fuera cuando el Presidente era candidato a Intendente. Si él se quiere ir por fuera con el Negro Pulé que lo haga, si ellos son empleados de la Municipalidad. Fernández Codazzi es empleado de su suegro Traverso y el Negro Pulé es empleado de Cacho Badaracco”

En cuanto al mal trato al Presidente del que refiere Fernández Codazzi, sostiene que “ningún afiliado, ningún conductor del Partido Justicialista trató al Presidente, fueron cuestiones domésticas que no tiene nada que ver con lo político. El 80% de la gente no analiza este tipo de actitudes (como el de Fernández Codazzi) porque el 80% de la gente lo que hace es: se va y mira es si le gusta el candidato a Intendente y Vice y vota y en esa tarea estamos”.

En respuesta a lo dicho por Fernández Codazzi sobre que Dal Lago no pude hablar porque no fue candidato el dirigente sostiene “yo no era candidato pero el jefe de una agrupación, además estamos en Democracia y sin ser candidato le demostré cómo se sacan los votos en todas las secciones, además no es cierto que Hugo sea el único que anda trabajando, yo el lunes estuve en Malvinas, ayer estuve en Malvinas, mañana me voy a Cuchillas. Ando recorriendo y ando recorriendo para el Partido y le puedo asegurar al señor Fernández Codazzi que tengo mucho más adeptos que ellos. Yo reconozco que salí tercero en las internas, pero ahora estoy trabajando para el Partido porque esas personas que son los afiliados quieren desde hace muchos años que la Intendencia esté en manos de un Justicialista”