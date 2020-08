Encaminados hacia las elecciones locales del 2021, entablamos comunicación con un referente político que manifestó algunos planteos y su visión frente a quienes pretenden presentarse como candidatos nuevamente.

Halamos de Raúl Dal Lago, quien a inicios del contacto afirmó que “muchos ciudadanos ya no estamos de acuerdo con esa modalidad y no queremos volver al pasado, además no estamos de acuerdo con lo que se hace ahora en la actualidad. Es momento de que radicales y peronistas jóvenes se animen a disputar el poder porque hay otros que ya están que no querrán aflojar. Lo mismo en el liberalismo y el justicialismo. Nosotros estamos trabajando con Nicolás Davicino para disputar democráticamente. El único juez es la gente”.

A su vez, Raúl sostuvo que es importante contar con una formación y preparación para encarar a políticamente, proponiendo nuevos dirigentes que demuestren el desinterés sectorial o individual. Así también dentro de las estructuras partidarias y sus dirigentes.

“Hay que generar una política sostenible que no afecte a las generaciones futuras. Tiene que haber espacio para los jóvenes en los partidos, hay que acompañar, sino se irán abriendo por la fuerza”, finalizaba Dal Lago, a través de La Mañana de Noticias.