Dr. Raúl Dal Lago, en comunicación telefónica con “La mañana de noticias” se ha referido a lo que sucedió en el CIC de la localidad luego del polémico descargo de Duarte en las redes sociales sobre el funcionario que lo maltrató.

Dal Lago, luego de trabajar muchos años en el centro, dio su opinión sobre la situación; dijo “Cuando se trabaja para la gente hay que tener sensibilidad, ponerse en el lugar del otro, reconocer la necesidad de la otra persona.”

“Quien esté a cargo de acción social debe no solo darle la ayuda a las familias, debe conocer cuál es la necesidad que existe y luego solucionarla. Una persona que no está apta para manejar estas necesidades no puede estar a cargo de un espacio tan amplio.” Expresó.