Con las elecciones municipales del domingo 14 el oficialismo local ratificó el apoyo de la mayoría de los esquinenses con un amplio triunfo en votación.

La fórmula de “Siempre con Vos”, encabezada por Hugo Benítez y ‘Tanti’ Bianchi, obtuvo como resultado electoral un gran caudal de votos, dejando en segundo lugar a la lista de ECO+ Vamos Corrientes y en tercer lugar a la lista de “Juntos Somos el Futuro”.

En comunicación telefónica con La Mañana de Noticias, el referente justicialista el Dr. Raúl Dal Lago, que no participo de estas elecciones, compartió su análisis de lo que dejó la jornada electoral del domingo.

“No me puse a hacer un análisis en profundidad sobre los resultados pero, sí en general sobre todo el proceso. Evidentemente no tuvo oposición el gobierno actual municipal, existieron muchos candidatos en querer encabezar el liderazgo opositor y no estuvieron a la altura de las circunstancias, siendo así que terminó por ganar el oficialismo. Interponen intereses personales o intersectoriales antes que los intereses generales de la voluntad popular. Además, otra cosa que es evidente, es que si la gente cree en el proyecto o candidato, vota positivamente y quedaron de lado los partidos políticos o punteros y referentes. Se vota un proyecto y la gente, sea del partido que sea, vota al espacio que le parece conveniente. Los que perdieron deberán hacer meaculpa y los que ganaron deberán trabajar por ese proyecto que prometieron para los próximos cuatro años”, expresó.

“Desde el espacio de ECO con Bianchi, creo que hicieron mal en la pasada oportunidad en culpar a uno de los candidatos como fue Torrent y no podes culpar a una persona, ni a un barrio, ni a un paraje porque el rechazo fue generalizado en todas las mesas, hasta de su mismo frente, esta vez con Carlos Oviedo que insistió hasta último momento en su candidatura por no querer darle el lugar a Bianchi. Creo que en política uno debe saber bien del lado que está. Hay algunos que utilizan el poder para mejorar su situación y no la de la comunidad en general. Mucha gente que votó a Bianchi en su momento, fue la misma que esta vez lo atacó. Creo que el radicalismo erró en el diagnostico desde hace cuatro años atrás”, agregó.

Asimismo, consideró “Por las misma razón que decimos que se fue la gente, se fueron muchos dirigentes de ese sector, por una falta de solidaridad o de análisis por parte de Bianchi por no entender que ya no iba más su destino de conducción, nadie creyó que generaría un cambio. Lamentablemente, está a la vista que en el partido Radical no hay una dirigencia fuerte capaz de ser convocante para unir a las demás fuerzas. El trabajo de análisis tendrán que hacerlo y ahora tienen un senador nacional y provincial con los que deberán divisar y generar convocatoria para reconstruirse. La gente votó en rechazo al candidato de ECO acá en Esquina”.

“Los que estamos en política entendemos que no estamos en contra del fuerte o matarlo, se está a favor del más débil para ayudar. Fue algo impensado para muchos que se diera vuelta los votos en favor hacia el oficialismo. Creo que si Bianchi esperaba dos o más turnos podía seguir generando autoridad en un sector que siempre manejaron, pero hoy se les descompaginó todo, era obvio que iba a ocurrir”, señaló.

Por último, manifestó “Hoy se tiene un vice intendente radical y quizá vaya por la conquista de su partido para generar poder o tensiones dentro su misma alianza, no creo que se quede quieto, es algo normal”.-