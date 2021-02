Encaminados a las elecciones locales en los próximos meses, muchos sectores partidarios se encuentran dialogando y elaborando las propuestas que los lleven a ocupar el gobierno municipal.

Desde el Justicialismo, el Dr. Raúl Dal Lago, ya adelantó su candidatura para intendente municipal y a través de La Mañana de Noticias comentó más respecto a esta decisión.

“Más que un lanzamiento de candidatura esto es un anuncio para que la gente vaya sabiendo cómo pensamos los dirigentes que tengamos alguna responsabilidad con la sociedad. Hice las declaraciones porque había escuchado en un medio radical que no se sabía lo que íbamos a hacer nosotros. Ya estamos posicionados políticamente, esta es la primera vez que me toca ser candidato. Tengo mis ideas, mi trabajo y nos vamos a poner a consideración para que la gente tenga otra opción” expresó a inicios del contacto, asegurando su candidatura bajo las “condiciones dadas”.

“Como sector Justicialista tenemos diferencias con la gestión actual y la vamos a dirimir en una elección general. No podemos ceder a otras fuerzas políticas para competir con un candidato de nuestro mismo partido. No voy a acompañar a un candidato que no sea de mi partido y no comparta las ideologías” indicó, y aclaró “el vice intendente tiene que tomar definiciones políticas si quiere ser candidato. Si dentro de las encuestas es uno de los más acompañados, creo que está en todo su derecho a presentarse, pero nosotros nos presentaremos desde otro frente”.

Asimismo, Dal Lago sostuvo “el único opositor claro que tiene el actual intendente municipal de Esquina soy yo, el resto ya lo acompañó en la fórmula, formaron parte del gobierno y en su momento, nosotros tuvimos que acompañarlo porque tuvimos una interna, pero ahora no vamos a participar y nos definiremos directamente en las elecciones generales. Cualquiera es valiente si Raúl Dal Lago lo apoya, porque hago frente como oposición, el resto busca su acomodamiento personal para sacar ventajas que no benefician a la gente. Yo creo que hay una mejor forma popular para gobernar en donde la distribución sea más justa. Por su parte, el partido Radical, está dividido, y están en un tira y afloja”.

Por otro lado, en el día de hoy se llevará adelante la sesión preparatoria en el Concejo Deliberante para la elección de sus nuevas autoridades. Algunos debates sostienen que la mayoría de votos es a favor del bloque opositor, llevándose un mayor número de ventaja, y en cuanto a esto, Dal Lago opinó “creo que si el vice intendente y presidente del HCD no marca un rumbo, un objetivo ni deja en claro qué es lo que quiere hacer no va a poder reunir la oposición. Además, en la oposición hay muchos dirigentes que tienen afinidad por el poder, entonces, al no estar un bloque opositor claro con una alianza clara que pueda ser competencia para el oficialismo se terminan encolumnando. En el HCD debe representarse a toda la gente, tanto la oposición como el oficialismo, pero esto no pasa porque nadie sale a recorrer ni tienen contacto con las personas”.-

“El Vice Intendente Carlos Oviedo además de no tener un rumbo nunca respeto la democracia, él es vice Intendente y presidente del HCD, como tal se tiene que comportar; que quiero decir con esto, que él es legislativo no ejecutivo. El problema de Oviedo que quiere ser más Intendente que el Intendente Benítez que fue elegido por la mayoría de los ciudadanos esquínense para ese cargo”. Sentencio Dal Lago

“En las próximas elecciones Oviedo se tiene que poner en consideración de la población como candidato a Intendente y si tiene la mayoría del acompañamiento de la población, en ese momento recién va ser Intendente y poder actual como tal, sino tiene que respetar la democracia” finalizo Dal Lago