Esta mañana, mediante un contacto telefónico con el presidente de la comisión de Bomberos Voluntarios de Esquina, hablamos sobre esta unidad que podría llegar a la ciudad de parte de la colecta que recaudó Santiago Maratea, dónde hizo compras de camionetas 0 km justamente para ser donadas a los distintos cuarteles de bomberos de la provincia de Corrientes.

– ¿Me podría decir sobre esta unidad qué le llegaría a Bomberos Voluntarios de lo recaudó y compró Santi Maratea?

– Gracias a Dios, el día viernes a la noche a última hora, me notifican la empresa Ayala Automotores, una concesionaria de Corrientes Capital, que se ha comprado un vehículo a nombre de la institución. Nosotros, gracias a Dios, con los contactos que veníamos teniendo nos habían dicho que seguramente entrábamos en la tercera etapa de lo que había recaudado este muchacho.

Pero oficialmente del equipo de Santiago, no me dijeron nada, pero la agencia me mandó a mí como referente de la institución sobre la compra una camioneta.

– ¿Esto quiere decir que en la agencia donde fueron compradas estas unidades, una de ellas estaría a nombre del cuartel de bomberos de la ciudad esquina?

– Efectivamente, a nombre de institución la compraron y ahora faltaría el equipamiento de la misma, que de eso sí me habían pasado. Consiste en el recipiente para el agua, la motobomba, mangueras y el equipo para diez personas.

– ¿Eso ha venido de la donación?

– Así es, todo viene en la donación de Santi Maratea.

– ¿Cuándo sería efectiva la entrega de la unidad?

– Estamos esperando el llamado telefónico para darme la veracidad de la situación, así que hasta este momento no nos han llamado.

Calculo que en el transcurso de esta semana nos van a llamar, para manifestarnos esto, que está pasando con ese vehículo que está ahí para nosotros.

– ¿Usted entonces me confirma que es de la agencia lo llamaron, porque fue comprado este vehículo a nombre institución de Bomberos Voluntarios de Esquina?

– Así es, en Ayala Automotores de Corrientes Capital está la unidad a nombre de nuestra institución.

Tuvimos contacto con el grupo de asesores de Santi Maratea, le pasamos todos los papeles de la institución que estaban en regla. Había muchas personas gestionando esto, para que a nuestra institución le tocara una de las camionetas de esta recaudación qué hizo Santiago.

Para nosotros es una satisfacción muy grande, porque para comodidad nuestra va hacer muy bueno tener un vehículo 0 km, a esta altura las circunstancias que estamos pasando. Nos sirve un montón, porque es para salvaguardar los bienes de la comunidad.

Es una satisfacción muy grande que la comunidad pueda contar con un vehículo de ataque rápido de estas características.