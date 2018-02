Raquel del Barrio San Fernando: Le robaron su cartera del baúl de su moto

Una vecina del Barrio San Fernando de nombre Raquel sufrió el robo de su cartera de la baulera de su moto. En contacto con TN Esquina Raquel Dijo: “Me sacaron de la baulera de la moto la cartera donde contenía todos mis documentos, tarjeta de créditos y algunas recetas de remedios. Por lo menos que me devuelva porque de nada les sirve, yo ya voy a hacer la denuncia. Por lo menos que me lo devuelvan porque tenía análisis que debía presentar al doctor y nada más. Quiero decirle a esa persona que por favor me lo devuelva”.

“Estas es la primera vez y por eso quisiera que me lo devuelvan, porque si no habría que hacer todo de vuelta y la situación como está no da para eso. Soy una mujer humilde, trabajadora como todos. No se donde podrían avisar en la comisaría o en la radio”.