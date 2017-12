Ramón Ramírez Delegado Departamental de ATE: “Se firma el contrato hasta el 11 de marzo y en ese lapso todo lo que está normal en la Resolución van pasando a Planta”

El Delegado de ATE, Ramón Ramírez, uno de los firmantes del acuerdo con el Intendente Benítez sobre la situación de los empleados municipales tomó contacto con TN Esquina para explicar los alcances del acuerdo. Dijo: “Nosotros para firmar esto vinieron nuestros asesores, Nuestro Secretario General Chano Romero y el Dr. Maldonado, nuestro asesor jurídico, ellos nos asesoraron. Nosotros no firmamos nada y no resolvemos nada si no nos respaldamos en ellos. Ellos nos aconsejaron que esta es una salida. Al pasar a Planta tu contrato queda sin efecto, ahora el Concejo Rechazó esta Resolución, entonces quedaron en el aire, por eso se hizo un acta acuerdo donde se firma el contrato hasta el 11 de marzo y en ese lapso todo lo que está normal en la Resolución van pasando a Planta. Lo único que nosotros no vamos a permitir es que ningún compañero de trabajo quede fuera.

“Y la Categoría, que es la cuestionada vamos a rever. Al que le corresponda no tenemos ningún problema. Nosotros queremos que todos cobren el aguinaldo como corresponde, pero en realidad la Resolución tiene muchísimos errores. Ojalá todos queden normalmente como tiene que ser. El que trabaja yo creo que no tiene que tener ningún problema. Si las presentaciones que se hagan entorpecen o no lo tengo que averiguar, pero creo que no tiene porqué entorpecer nada. Esa misma noche se iba a firmar y yo me opuse hasta tanto me informara bien con mis asesores porque ellos son los que saben. Hay gente que pasaron directamente a la Categoría 20 violando todos los derechos de otros compañeros, es una ofensa para los compañeros. Hay algunos que se merecen la Planta”.