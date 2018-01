RADICALISMO SUI GENERIS: Quimi Tognola le reclama a la UCR local y critico a la Diputada María Eugenia Mancini

Si la política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para lograr ciertos objetivos(Aristóteles)y la ideología un sistema de pensamiento, con creencias, principios, convicciones, un fundamento que define los ideales, objetivos y forma de vida a los cuales se aspiran alcanzar. Desde lo individual, social o de época la ideología significa la hoja de ruta de las aspiraciones colectivas, por lo tanto cuando uno adhiere a determinados conceptos morales, políticos, culturales, económicos, religiosos etc, está definiendo una posición ante la vida y las relaciones sociales. Y entonces busca interactuar con aquellos que piensan parecido intentando forjar la realidad de acuerdo a esos ideales. Así, desde por lo menos el Neolítico para acá, cuando un grupo humano obedece a un líder e identifica objetivos comunes, estamos hablando de ideología.

A qué viene todo esto? A que cuando en 1972 me afilié a la UCR, lo hice convencido de reconocerme en sus valores republicanos y de progreso social, en la transparencia y respeto por las instituciones, además de la herencia familiar desde mis bisabuelos por esta doctrina, había un elemento fundamental que me marcó a fuego junto a otros jóvenes, (Tomasito Boerio, Rubén Balestra, Griselda Giorgi, Raúl Solmoirago, Susana Moreno,losHnos García, etc), y fue la presencia ese año de Raúl Alfonsín, Hipólito Solari Yrigoyen, Alfredo Concepción, en Esquina, meses antes de que perdiera la interna con Ricardo Balbín. Toda esa mística, esa pasión, ese ímpetu por modificar la realidad nos marcaron a fuego, hizo que sintamos la UCR en el corazón, como identidad, como pertenencia. Quizás por ello, cuando me ofrecieron integrar listas de otros partidos en cargos importantes, las rechacé, porque sentía que era una traición a la UCR., convencido que los intereses colectivos importan más que los intereses individuales, que la UCR está por encima de liderazgos personales, que el todo es más significante que las partes. Por eso este dolor que hoy siento al ver que estamos a la deriva en el radicalismo de Esquina, que después de tantos años en la gestión municipal solo tenemos un concejal, que seguimos las estrategias del conservadurismo esquínense en manos de la Diputada Maria Eugenia Mancini, que hacemos alianzas que nos llevan a la derrota y desechamos otras que podrían habernos dado el triunfo, que cerramos el debate y tratamos de acallar las diferencias, que renegamos de la meritocracia y la inteligencia, que buscamos refugio en los más acérrimos incondicionales, que no discutimos propuestas sino lugares.

Que aceptamos que el referente del gobierno provincial de nuestro partido en Esquina, sea una diputada de otra extracción política, que toma decisiones, cargos, interactúa con funcionarios provinciales mientras los radicales miramos. Y no acepto la excusa de “viste como es Ricardo, el carácter que tiene”,también tuve que decirle cosas hace tiempo y luego me tocó el desierto, pero sentí su respeto. Cuando uno asume responsabilidades institucionales en nombre de todos debe plantear estas cosas con toda la fuerza y toda la convicción. Platón decía”un hombre que no arriesga nada por sus ideas,o no valen nada sus ideas, o no vale nada el hombre”.

No quiero que nadie se enoje, solo vengo a hablar en nombre de aquellos sueños, y necesitamos de todos para recuperar esa mística de este partido con tanta historia, debemos encontrarnos los radicales nuevamente, reconocernos, aprender de los errores, nos debemos una charla, la sociedad esquínense nos está mirando y espera que nosotros podamos ser una alternativa política representativa de sus aspiraciones.

“Si la política fuera el arte de lo posible, sería el arte de la resignación” Raúl Alfonsín.