Quimi Tognola se queja de los ruidos molestos en la ciudad “Ya es la tercera o cuarta vez que llamo a la policía”

Quimi Tognola en contacto con TN Esquina habla de los ruidos molestos que se suceden en la localidad sobre todo y de manera especial en el centro de la ciudad. Dijo: “Acá se hizo un código de nocturnidad donde todo el mundo se sacó la foto y donde nadie hizo absolutamente nada. El caso es que siguen vendiendo bebidas alcohólicas a menores, no se puede dormir en las noches del ruido, de los escándalos, de las risas de adolescentes que no sé qué trafican por calle Rivadavia a cincuenta metros del semáforo”.

“Ya es la tercera o cuarta vez que llamo a la policía. El Juez de faltas me dijo que él recabó información y que no estaba habilitado y desde la Municipalidad son muy reticentes a enviar control y lo que uno piensa es que seguramente hay otros boliches o negocios que no están habilitados y que tienen relaciones con personas que tienen altos cargos en el municipio”.

“Si me dicen los sábados y domingos uno tolera, pero ayer era miércoles. Ayer le manifesté a la policía que yo no quiero terminar que una madrugada nos vayamos todos a los tiros porque esto ya no aguanto más. Somos personas grandes y tenemos derecho a descansar. Para eso están las normas, sino ya está la ley del más fuerte si las instituciones no me responden”.

“El único que se portó conmigo y me escuchó es el Dr. Silvestri. También hablé con Hugo, es mi amigo y lo aprecio y espero que hagan algo”