Quimi Tognola:”EL GARANTISMO,PENA CAPITAL”

Las primeras sombras de la noche oscurecen las fachadas de las casas de ese barrio medio pelo de Lomas de Zamora, un joven padre parlotea y juega con su hijo de 3 años aferrado a los dedos de su mano, se miran cómplices, como lo hacemos nosotros tantas veces con nuestros hijos o nietos, ríen, se abrazan, van contentos a comprar esa pizza para compartir con mamá y los abuelos, pero no saben que la tragedia, de la mano impune de Zaffaroni, la izquierda paqueta, el Cels, los organismos de derechos humanos que perdieron su rumbo, políticos falsoprogresistas , jueces corruptos y populistas de toda laya, los esperan agazapados para cumplir la sentencia de la pena de muerte que fue dictada, en contra de ese nene de 3 años, por dos jovenes motochorros menores de edad con antecedentes, por haber cometido el delito, a pesar de su corta edad, de vivir en un país donde no se respetan ni se cumplen las leyes.

La quinta ejecución en pocos días de la pena capital impuesta por delincuentes ante la pasividad del Estado, todavía está fresco el recuerdo de la muerte Brian de 15 años ejecutado por otro adolescente de su misma edad que como castigo fue a vivir con su abuela a Perú, o el taxista o la policía también ejecutados en nombre del bendito garantismo instaurado porque el Congreso no tiene las pelotas de sancionar leyes claras que acaben con él, aunque no sean “políticamente correctas”, por ejemplo bajar la edad de inimputabilidad, si pueden votar y elegir a los 16,porque no pueden ser condenados si cometen un grave delito? Acaso alguien cree que un chico de 12 años no sabe que es un delito matar a otra persona? Matan y roban porque saben que al otro día están en la calle, y lo que es más grave los mayores aprovechan esta circunstancia y mandan a delinquir a los menores.

No podemos volver a la ley del Talión, o al Código de Hamurabbi, pero al menos hagamos que las condenas se cumplan en la cárcel hasta el último día, somos el hazme reír del mundo porque en Argentina prisión perpetua equivale a 10 o 12 años de reclusión, ni siquiera leyeron al gran jurista romano Ulpiano que decía que justicia es darle a cada uno lo que se merece, algo tan simple y tan difícil de entender por esta clase política más interesada en aumentarse las dietas o discutir sus lugares en las internas, eso sí, no en elecciones donde la gente pueda expresarse, sino en pequeñas reuniones , de hombres pequeños con birome grande.

La muerte de Agustín, el nene de 3 años, nos golpea a todos los que pensamos que hay que terminar con la impunidad en la Argentina, pero no solo con la de los motochorros, narcotraficantes, sino con la impunidad de los poderosos, los jueces principalmente, partícipes necesarios, de esta situación de anomia y debacle moral que nos corroe, los funcionarios venales que tiran bolsos con dólares en los conventos, que se quedan con la plata de rutas que no se hicieron y donde mueren gente, o se reparten coimas y se estrellan en andenes trenes sin freno.

Donde están nuestros valores? En qué momento perdimos los principios? Con que vara medimos la moral? Si hoy, lo que se robaron todo vuelven a ser candidatos y todavía nos levantan el dedito diciéndonos lo que hay que hacer? No nos hagamos los tontos, no busquemos transferir responsabilidades, nosotros los elegimos sabiendo lo que eran, nos dejamos comprar por un plasma en 50 cuotas o un viaje a Miami, o un plan o un subsidio a la luz o el gas. Tan poco vale nuestra dignidad republicana? Por esto que somos hoy lucharon y murieron nuestros héroes?

Es necesaria la muerte de un niño de 3 años para que recapacitemos lo que hicimos con nuestro país en los últimos años? Cuántas muertes inocentes más, hasta que asumamos la responsabilidad cívica de elegir con la razón y no con el sentimiento?. La política debe buscar la verdad y representarla, sino termina en la mentira, debe someterse a la Ley y la Constitución y hacer que estas prevalezcan por encima de todo. Cuantos Agustines más hacen falta para entender que la “voluntad popular” nunca debe estar por sobre el imperio de la Ley.

Cuando lo entendamos quizás podremos tener la esperanza de construir un país mejor, donde todos seamos iguales ante la Ley, donde los delincuentes estén presos y los ciudadanos decentes puedan transitar tranquilos por las calles, donde los dirigentes de derechos humanos defiendan a los más vulnerables y no roben el dinero de las viviendas de los más pobres, donde los políticos asuman la función con el compromiso de mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos y no solo pensando que reformas pueden hacer para continuar en el poder, cuando, al fin, un niño, no tenga que morir ejecutado por otro niño porque quienes debían velar por su seguridad estaban entretenidos asegurándose un lugar en alguna lista partidaria. Solo entonces podremos ser un país adulto. “Lo que hace grande una República, es la solidez de sus leyes” Montesquieu.

QUIMI TOGNOLA