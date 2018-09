Quimi Tognola: “Yo quiero saber quién es el de más arriba porque el que le bajó línea es un tipo muy importante en el esquema institucional”

Hace unos días Quimi Tognola hablaba de sus reclamos por los ruidos molestos en las inmediaciones de su casa y en este caso se manifiesta molesto porque no tiene respuestas a sus planteos. En Contacto con TN Esquina dijo: “Acá hay gente que está haciendo lo que se debe hacer en un marco institucional y le viene un tirón de orejas de arriba, de la superioridad, que son personas muy importantes, de que lo dejen tranquilo, que lo dejen trabajar a estos que hacen ruidos, a estos que son kioscos y que son boliches”.

“Yo soy un tipo que tengo filtro y voy a pedir una audiencia con el Gobernador porque él tiene que saber estas cosas, no creo que Gustavo Valdés esté detrás de estas cosas. Yo quiero saber quién es el de más arriba porque el que le bajó línea ya es un tipo muy importante en el esquema institucional. Yo estoy hablando del Estado Judicial, del Estado Policial, del Estado Político. Cuál es la cobertura política allá arriba que están teniendo. O sea, el radicalismo manda acá”.

“Yo hablé con la persona que está siendo presionada para que no sigan adelante. Acá los que tuvieron que actuar actuaron bien, pero no es la primera vez que pasan estas cosas en Esquina y después lo terminan trasladando a algunos funcionarios o apretando a otros. Creo que acá hay una estructura que está protegiendo todo esto. Yo espero que me atienda el Gobernador. Yo soy un radical bastante comprometido y voy a ir más allá, aunque se enojen algunos. Muchos de los que son funcionarios y legisladores desde que yo me acuerdo, no movieron un dedo en el 99. Estaban mirando en la vereda de enfrente y después aprovecharon para mantenerse en cargos legislativos hasta hoy”.