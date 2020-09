Decía el señor Presidente adjunto hace pocos días:”Cuando termine la pandemia va a haber un banderazo de los argentinos de bien”, descalificando así a los cientos de miles de todo el país que marcharon el 17 de Agosto proclamando, mayoritariamente, valores republicanos.

Lo hacía desde esa supuesta superioridad moral que siempre muestra el peronismo quién se arroga para sí la representación total del pueblo, así no haya alcanzado el 50%de los votos y por consiguiente hay una mayoría que por alguna razón no los votó. Pero ellos interpretan que deben detentar la suma del poder público en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, porque no admiten disidencias, ni pluralidad, ni nada que contradiga el pensamiento único que pretenden instalar en la Argentina desde hace más de 70 años. Por eso, señor Presidente adjunto, con todo respeto le digo que es muy difícil que marchemos juntos, porque nuestro destino final tiene un camino a contramano del que tomaron Uds. en su marcha. Y le explico porqué: Nosotros no marcharemos nunca detrás de los Zaffaroni pidiendo la liberación de asesinos y violadores, si estaremos entre quienes reclaman justicia para sus víctimas, ni detrás de los que estuvieron apoyando el indulto de Menem a los genocidas de la dictadura, pero sí al lado de los que estuvieron en la Conaded y los que condenaron a la Junta militar mientras su partido hizo acuerdos para homologar la Ley de Autoamnistía de la dictadura, tampoco al lado de los que asesinaron en nombre de sus ideas, como Montoneros o los que secuestraron y desaparecieron personas desde el Estado durante el gobierno de Perón a través de la Triple A y el Ministerio de Bienestar social, marchamos junto a los que arriesgaron sus vidas presentando Hábeas Corpus por los desaparecidos, como el Dr Raúl Alfonsín y tantos otros, no marchamos para suprimir la libertad de expresión de los medios de comunicación, lo hacemos junto a aquellos que permiten escuchar todas las voces, tanto que tuvimos que aguantar el cachivache de Hebe de Bonafini en TV estatal durante el gobierno de Macri(estaría bueno que ahora puedan estar ahí Baby Echecopar o Leuco,ja) no marchamos junto a legisladores que protegen con fueros a los corruptos o les anotan ausentes a los que están sentados en sus bancas o le cortan el micrófono y los sacan del aire en las virtuales, ni con los que tiran piedras al Congreso cuando pierden una votación, marchamos junto a los que defienden las instituciones y los que entregan el mando en un traspaso democrático, no marchamos junto a los que agravian e insultan a un Fiscal muerto que los acusó de traición a la Patria, marchamos bajo la lluvia para que ese asesinato no tenga impunidad, no marchamos junto a los que toman tierras, o empresas, sino junto a aquellos que defienden la propiedad privada, no marchamos junto a los que hicieron un escándalo internacional por un contraventor ahogado como Maldonado sino que marchamos para que se esclarezcan la serie de asesinatos como la del joven Astudillo Castro o de Luis Espinoza en Tucumán, no marchamos en nombre de una cuarentena indefinida que ya nos colocó entre los 10 países con más contagios y más muertes, sino que marchamos a favor de medidas inteligentes que cuiden la salud y que no arrojen a la miseria a millones de compatriotas, tendría para escribir un libro, resumiendo no marchamos junto a los adoradores de Laclau, Carl Smitts,Chantal Moufe, Castro, Maduro, Noriega, lo hacemos junto a aquellos que creen en los principios de Alberdi y la Constitución y fundamentalmente en la Libertad y la Ley. No lo hacemos junto a quienes pretenden eternizarse en el poder e imponer un partido único, sino junto a aquellos que creemos en la pluralidad y la alternancia en el poder. Ya lo ve Presidente adjunto, es imposible que marchemos juntos, somos demasiados distintos, salvo que corrijan el rumbo y marchen por una República que nos incluya a todos, porque en definitiva no sé quién les metió en la cabeza que Uds son los buenos, tal vez les convendría hacer una marcha psiquiátrica con su amigo Kicillof, el terapeuta les dirá realmente quienes son y cuánto daño le hicieron a este país. Que pase una feliz cuarentena abrazado a su amigo Moyano. ¿Vio porque es imposible que marchemos juntos? Lo saluda respetuosamente un ciudadano “malo”