Quimi Tognola es un columnista de FM Impacto de extracción radical y en esta ocasión realiza una crítica a los radicales correntinos. TN Esquina recoge este material para sus lectores. Dijo: “Los políticos hablan lindo, lástima que cuando le llevás a la Justicia por las cosas que dicen arrugan y dicen que no son ellos. Tendrían que hacerse cargo de lo que dicen. No estoy ni preocupado ni molesto, quiero hacer una apreciación de la realidad. A nosotros nos costó mucho enfrentar al conservadurismo en la Provincia de Corrientes y estoy hablando de los años 60, de los años 70, porque acá la discusión no era peronismo, radicalismo, sino radicalismo y justicialismo contra conservadurismo o sea el Pacto Autonomista Liberal”.

“Antes cuando eras suplente, te mandaban a llamar a tu casa con el portero, si eras radical tenías una marquita. Desde ahí tenemos autoridad para hablar. Cuando pasó todo lo que pasó con Tato, el enfrentamiento que tuvimos. Por eso a muchos radicales que estuvieron en ese momento ni aparecieron por la plaza y hoy algunos son senadores, son diputados, mientras nosotros nos rompíamos el lomo enfrentando el conservadurismo y la situación con Tato Romero Feris, tenían cargo político y seguían teniendo porque viven de la política”.

“Yo me acuerdo, en los momentos más difíciles, entonces era Ministro de Gobierno Hugo Mancini, ahí iban el Pájaro Figueroa, la mami Díaz, todo el barrio Pujol y nosotros en la plaza y lo que me preocupa y me preocupó en tiempos de Ricardo, que esa gente que estaba enfrente nuestro es la que hoy toma decisiones de la Administración radical en la Provincia, toma decisiones en Esquina, designa personas, trae cargos y a mí me parece que como radicales tenemos que por lo menos hacer un acto de contrición e ir a Corrientes y plantear estas cosas. Cómo vamos a estar en manos del conservadurismo nosotros? A mí me parece grave porque esta gente se amolda a cualquier situación. Yo digo porque tengo principios y convicción y tengo una ideología formada. A mí me parece que si queremos recuperar los principios, la historia, las convicciones, la ideología del radicalismo y tenemos que volver a las fuentes. Yo creo que el radicalismo solo y con buenos candidatos no tiene necesidades de hacer alianzas con nadie, pero tenemos que desterrar los caprichos de autoritarismo del radicalismo”.