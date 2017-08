Quimi Tognola: “no se discuten ideas, propuestas, sino lugares en las listas”

Sócrates decía: ”La opinión es más oscura que el conocimiento pero tiene más claridad que la ignorancia…” y no es mi intención contradecir a Carlos Coria García, ilustre nieto de mi profesor de Instrucción Cívica y maestro político don Coco García e hijo de mi correligionario y amigo Rubén Coria, sino tratar de sumar mi visión al debate que trae sobre la política en su excelente artículo Esquina busca un salto democrático.

La democracia es la forma política a través de la cual la sociedad alcanza la más pura conciencia de sí misma cuando el papel virtuoso de la deliberación, la reflexión, el espíritu crítico y la participación forman parte de la discusión de los asuntos públicos. Pero no es posible hacerlo como en el Ágora de la antigua Grecia, porque la complejidad de la sociedad moderna hace inviable esta práctica de la democracia directa, para ello el sistema tiene un medio para escoger a los encargados de adoptar las decisiones en el nombre de todos, y fijar los contrapesos para limitar sus excesos. Un cuerpo social no tiene existencia sino a través de las autoridades constituidas y sus miembros no tienen derechos, salvo por delegación (Thomas Hobbes).

Es decir que se requiere de entidades intermedias como los partidos políticos para accionar democracias representativas “en deliberaciones colectivas, que involucran a toda sociedad, pero no son tomadas directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para ese fin” (Norberto Bobbio).

Aclarado esto, es bueno decir que el interrogante en torno al Estado, la Democracia, los Partidos Políticos, la organización y representación social, es, como vamos a recuperar el vínculo entre las demandas y las necesidades de los representados y los intereses y aspiraciones de los representantes, como recuperar la esencia de ese instituto básico de la democracia que son los partidos políticos; cuando estos han perdido los principios doctrinarios, sus plataformas ideológicas, aceptan alianzas, pactos, acuerdos electorales con el solo propósito de ganar una elección, no de constituir un proyecto que contribuya al bienestar general. Impera el “Do ut des” del derecho romano (intercambio de favores) y no se discuten ideas, propuestas, sino lugares en las listas. Entonces cuando la sociedad ve roto ese vínculo institucional que debería canalizar su reclamo, busca otros mecanismos como los medios de comunicación o los cortes de calle para hacer visible sus problemas, desvirtuando y desnaturalizando el concepto democrático. Pero no debemos buscar en otros sujetos sociales la sustitución de los partidos políticos como intermediarios de los conflictos sociales, sino recuperarlos para que cumplan su función republicana, no menoscabarlos sino fortalecerlos, con participación, con ideas, con innovación, con debates, con formación de cuadros que reemplacen a los improvisados, debemos volver a llenar los comités y las unidades básicas de ideología, de principios, de valores, de palabras que expresen diversidad y tolerancia, es la única manera de recuperar la República.

La esperanza es que estamos ante un cambio de época, donde la sociedad expresa un cambio más rápido que su clase dirigente, vimos en las PASO recientes como los sectores más desprotegidos, por primera vez no votaban su presente, su urgencia cotidiana, su miseria habitual, no pensaban en ellos, pensaban en mañana, en sus hijos y sus nietos, después de consumir décadas entre el barro, sin agua y sin cloaca, en medio de una villa, se dieron cuenta que el puntero que lo trajo hasta allí iba a seguir enterrándolos en la pobreza a ellos y sus hijos para siempre, de la mano de un populismo corrupto.

Hay en definitiva en todo esto una circularidad (trayendo a Heidegger) en el tratamiento ontológico con las nociones del ser y no-ser, y las nociones del bien y del mal, y entonces la pregunta no puede ser nunca “que es”, sino “como es” ese ser democrático que necesitamos para transformar la sociedad.

En cuanto a ese tercer frente que presume distinto, no lo es, a mi entender, pues nació de la urgencia, discutiendo lugares y nombres sobre la hora, buscando acuerdos electorales, igual que todos. Lo que no implica que después no puedan expresar la voluntad popular.

Por mi parte, y más allá de que comparto el nombre, pero no coincido la forma en que fue elegido, voy a votar a Chacho Torrent, en primer lugar porque siempre voté al radicalismo y en segundo lugar porque su estirpe radical me induce a pensar que va a ser respetuoso de las instituciones y la Ley. Pero sin duda para estar a la altura de la modernidad nos debemos un debate profundo de qué hacemos con los partidos políticos para que vuelvan a cumplir el rol fundamental que deberían tener en la democracia.