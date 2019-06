Tras la visita del Ex Intendente “Pipo” Bianchi en los estudios de Radio Mas en donde expuso sus ideas y su opinión respecto a las distintas políticas y las próximas elecciones municipales, nuestro colega “Quimi” Tognola refutó y aclaró ciertos puntos en término político en La Mañana de Noticias.

Las palabras de Quimi fueron de molestia y enojo ya que muchos dirigentes y conocidos políticos pusieron en duda sus ideales.

“Me molesta mucho que duden de que soy Radical, principalmente quienes son dirigentes del Radicalismo. Soy hijo, nieto y bisnieto de radicales que nunca tuvieron un cargo dentro del partido ni en la política en general”.

A su vez, expresó su opinión sobre las boletas de las elecciones legislativas del pasado domingo, donde no vio mas que “un mamarracho electoral en donde en todas las boletas aparecían los mismos nombres de candidatos y en donde hay que controlar constantemente que no se roben las boletas entre colegas y socios. Eso me da vergüenza de la política”.

Y agregó que “Cuando los socios del pacto mandaban los radicales no podíamos trabajar”.

“El radicalismo se lleva adentro con principios y valores. He tenido propuestas a cargos de gente y amigos de otros espacios y partidos como el Vice Gobernador Gustavo Canteros, pero no acepté porque yo sigo mis ideales y lo respetan. El Radicalismo no solo es tener cargos”.

“Yo no estuve 16 años en la intendencia como ellos para tener un solo concejal. Eso es no sentir el Partido Radical”.

Ante la pregunta de qué piensa sobre los que ponen en tela de juicio sus ideales y acciones, Quimi respondió que “el que me conoce no desconfía. El que es mal intencionado puede llegar a decir cualquier cosa. Muchos piensan que uno es como lo son ellos, guiados por intereses”.

“Tuve la oportunidad varias veces de ser Diputado y ocupar otros cargos y no acepté, entonces, los grupos que hoy integre y las políticas públicas que se lleven a cabo no traen intereses personales escondidos. La política es construir y cuando se trata de gente transparente y de trabajo intentan manchar”.

Además, Quimi adelantó el conocimiento de este grupo de vecinos que se conformó para hacer políticas públicas y del cual forma parte.

“La sociedad se construye de abajo hacia arriba. Es la gente la que debe elegir qué y quien elegir y no el dirigente el que debe decírselo. Los partidos políticos deben ser instituciones que funcionen bien y dejar de ser partidos personalistas”.