Luego de un debate sobre la despenalización del aborto en el país, vertido por Natalia Núñez, miembro del grupo local feminista activo “Neike Chamigas”, en la Columna de “Algo más queremos saber” continuamos hablando sobre el tema.

El columnista Arquímedes “Quimi” Tognola, sostuvo que “muchos miramos desde una postura objetiva. Hay dos banderas, cada uno está encerrado y eso amerita un debate mucho más amplio. Hay cuestiones teológicas, filosóficas, biologías, científicas, cuya discusión d fondo tiene que ver con considerar cuando uno tiene vida o no. El debate moral está en la concepción, cuando empieza a nutrirse la vida, como decían muchos filósofos. Cualquier célula que se nutra por si sola ya es vida, pero también hay una cuestión filosófica que tiene que ver con la metafísica que plantea cuándo ese ser vivo es persona y tiene consciencia. Muchos se creen progresistas por matar gente y el progresismo no es eso. Acá tiene que haber educación para saber, cuando uno planifica crear una familia debe hacerlo en base a las posibilidades. La sociedad evoluciona y a los hijos hay que dares educación, un futuro, alimento, vestirlo, me parece que se amerita una discusión mucho más allá de legalizar un aborto o no. No me parece que el estado tenga que venir en socorro por algunas circunstancias que son de su responsabilidad. Esta es una cuestión moral, no religiosa. Cada vez, el país está teniendo menos ingresos y más gastos, y no estoy en contra de ello, pero creo que primero habría que planificar”.

Asimismo, expresó “este populismo que ahora está desnudo, está por explotar por todos lados, y por eso tiran estos tipos de debates, los cuales vienen cajoneando hace años. Quienes tengan una posición firme deben institucionarla” en referencia a la iglesia, cuya postura fue criticada por haber aconsejado un debate de carácter científico.