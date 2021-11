En la columna de “Algo Más Queremos Saber” en los estudios de La Mañana de Noticias, el columnista -y referente radical- Arquímedes ‘Quimi’ Tognola, habló sobre los resultados electorales del día domingo y la situación de la UCR en la localidad.

“Creo que, a pesar de la falta de recursos y estructura, con la lista de Oviedo y Tognola hicimos una buena elección con un buen caudal de votos. Trabajé con gente muy valiosa en ese espacio. Hay que hacer una lectura profunda de lo que pasó el domingo. El radicalismo siempre fue una fuerza predominante en Esquina pero, después de dos elecciones de medio término y una para intendencia, nos quedamos afuera. No metimos ni un concejal y el que tenemos vence su mandato dentro de poco. Yo creo que esta responsabilidad es absoluta de los que están en la dirigencia, ya sea por soberbia, por mezquindad, por no querer bajarse del puesto algunos que se siguen creyendo ídolos e indudablemente, la sociedad manifestó que quiere otra cosa, pero insisten, y lo más grave es que, con ayuda del poder político y económico más toda la estructura que trajeron sólo sacaron el 20%”, afirmó Quimi.

“Nosotros sin estructura, hemos sacado 3500 votos, y esos votos, son cualitativos. Muchos se han aprovechado de la pobreza de la gente para tener votos y eso es lo que más duele. Se debe tratar de brindar condiciones dignas, no dándole cosas para que coman dos días y olvidándolos después, sino generando buena calidad de vida, todo el año, eso es la política. Hay ente que usufructúa en el partido, hablan y no se hacen responsables. Hace años que vienen los mismos nombres, los responsables son ellos y lo digo públicamente, ‘Pipo’ no quiso bajarse de su candidatura y pusieron a Arnoldo en segundo lugar, adueñándose de su candidatura. Por cuestiones de dignidad deberían llamar a interna y renunciar. No hablo de cuestiones personales, hablo de actitudes políticas. Volvimos a perder con el radicalismo porque no se quisieron bajar los mismos de siempre. La UCR trasciende los nombres personales, y no digo que se vayan, pero que dejen el lugar para gente nueva. Tiene que haber una renovación porque el radicalismo tiene que volver al gobierno municipal. En las elecciones de medio término el radicalismo debe ir solo”, agregó y finalizó con la nota.