Desde el Congreso de Tucumán, compuesto por aquellos diputados que desafiaron todas las dificultades y peligros viajando meses para consolidar un país independiente y gestar una Nación a la patética y obscena imagen, (no por el hecho sino por el lugar, el Congreso de la Nación) de un diputado salteño con su pareja en plena sesión, señala el grado de devaluación y deterioro de la política Argentina. Y de la sociedad en su conjunto que toma como normales acciones y actitudes de su dirigencia política, empresarial, religiosa, sindical que serían condenables en cualquier país medianamente desarrollado. Lamentablemente nuestra decadencia no es económica o cultural, esas son solo consecuencias, la causa de esta pendiente social es moral.



Entonces pocos se escandalizan y otros salen a defender, la mayoría del colectivo de mujeres hace la vista gorda si es de su espacio cuando por ejemplo un diputado toma teta en sesión o un senador abusa de su sobrina ñoqui suya, un Intendente expresa que se reparte falopa en ambulancias de su distrito, un Ministro sarasea en el recinto del Congreso cuando presenta el presupuesto, una vicepresidenta es elegida, con doce procesamientos por actos de corrupción y acusada de traición a la patria, votada por millones, funcionarios que tiran bolsos con millones de dólares en puertas de conventos truchos, un Papa glorifica la pobreza y dice que es una virtud, un Presidente dice que el mérito no importa, sugiriendo que lo que vale es ser trucho y ladrón. Y cuando ocurren estas cosas la sociedad se asquea un rato nomás y después sigue sin importarle a quién elije, siempre que le tire algo, por un subsidio, un plan, una ventaja no hay problema. El problema es que a la larga sin valores que dignifiquen la función y la sociedad no tenemos futuro. La devaluación del peso, la inflación, la falta de empleo e inversión son consecuencias de causas más profundas que calaron hondo en nuestra sociedad que es la devaluación de la palabra y de los valores que tienen que ver con la ética y la moral.



Entonces la pregunta es porque tenemos políticos de esta calaña como el diputado de hoy Ameri, Alperovich, Cristina, Isfrán, Tahilade, Rodriguez Sá, Parrili, De Vido y tantos otros de distintos partidos como el intendente de Cambiemos de Paraná Varisco destituido y preso por narcotráfico, sindicalistas como Moyano, Pata Medina, Caballo Suarez,etc,dirigentes de CTERA que prefieren que los chicos más desprotegidos queden sin acceso a la educación con tal imponer su razón política, sin importarle que están arrojando a esos chicos a una vida de miseria y marginalidad, cuando Ministros dicen que tomar una propiedad privada no es delito y largan miles de presos homicidas y violadores en consonancia con un ex juez de la Corte Suprema como Zaffaroni, cuando eso pasa es natural que en el Congreso o la política no haya figuras de la talla de los diputados del Congreso de Tucumán o como Mitre, Sarmiento, Avellaneda,Alicia Moreau de Justo, Palacios, Roca Saénz Peña, De la Torre, Balbín, Alfonsín Frondizi, Florentina Gomez Miranda . Vale la pena que todos hagamos una profunda reflexión en estos momentos de pandemia y cuarentena para preguntarnos ¿quienes tienen más responsabilidad en esto que pasa en la vidriera de la política, ellos o nosotros que los elegimos para que nos representen? Ellos siguen prendidos a la teta de la política, nosotros tenemos que tomar mucha sopa todavía para ejercer verdaderamente nuestra ciudadanía democrática.