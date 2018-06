Quimi Tognola en su espacio “algo mas queremos saber” : “sobrero de pollo al horno”

El sincericidio del “Pollo” Sobrero, dirigente ferroviario troskista, aliado táctico del desvergonzado peronismo, puso al descubierto, por si alguna duda había, la verdadera intención de la oposición de empujar al abismo de la destitución al gobierno de Macri. Nadie puede extrañarse que así sea porque desde 1928 solo los gobiernos peronistas terminan su mandato, nadie que se atreva a desplazar al peronismo del poder puede contar que le serán respetados sus tiempos constitucionales.

“Vamos a seguir empujando hasta que el gobierno caiga”, esa frase incalificable en una sociedad democrática, tenía, no solo el consenso, sino el apoyo y el aliento de lo más impresentable de la política argentina, kirchneristas, troskistas, sindicalistas mafiosos, sacerdotes “revolucionarios”, proxenetas del pobrismo y piqueteros barra bravas y narcotraficantes, todos ellos punta de lanza del peronismo “serio”, gobernadores, legisladores, dirigentes del massismo, que esperan agazapados para dar el zarpazo. La hidra de mil cabezas de la que habla la mitología griega(La Hidra de Lerna), está más activa que nunca, el peronismo hace lo que mejor sabe, simula y disimula, mil caras de una misma intención, hacerse del poder a cualquier precio, sin importarle las consecuencias ni las desventuras que pueda traerle esa actitud a los argentinos.

Mantienen encendida la mecha de su pasado mítico como señuelo del fraude de su indefinición ideológica. La simulación consiste en fingir que se es lo que no se es, y el disimulo es fingir que no se intenta lo que se intenta( Baudrillart) El peronismo simula un pasado y disimula sus intenciones y su naturaleza. Sus intenciones nunca fueron otras que detentar el poder y aumentar la riqueza de sus dirigentes, que contrasta con la pobreza de sus adherentes, han falseado la historia con mitos y leyendas , y se han fagocitado los sueños y las esperanzas de aquellos que le dieron su voto solo por esa cuestión emotiva. Han tergiversado tanto el pasado que no tienen idea del porvenir, y la utopía de cualquiera de sus facciones solo nos llevaría a 1945 o a la década del 70.

“La única verdad es la realidad” como dijo Perón, me dirá alguno de ellos, sin ponerse colorado y sin contar que también eso es falso, esa cita se la robaron a Sócrates y la repiten como si fuera propia.

No se aguantan cuatro años de un gobierno de otro signo, y nosotros nos bancamos la violencia descontrolada de los 70, diez años de Menem mientras desguazaba el estado y la industria y hacía ricos a sus amigos sindicalistas, doce años de kirchnerismo, donde se robaron hasta los viáticos, e hicieron pelota la cultura del trabajo, del esfuerzo, del estudio, de la decencia y el respeto por el otro. Basta ya, esta vez no vamos a permitir que vayan por los sueños de nuestros hijos y nietos, que nos roben la esperanza de ser un país como Canadá o Australia, países a los que no teníamos nada que envidiar antes de la irrupción del peronismo en nuestra historia. En serio, basta, acá vamos a estar para defender como sea un gobierno legítimamente elegido por el pueblo, aunque no coincida con él.

Mis nietos se merecen que respeten su futuro, guárdense el fascismo que traen encima desde el golpe del 4 junio de 1943 cuando nacieron, para cuando les toque gobernar de nuevo por medio de los votos. Muchos estamos dispuestos a dar todo, hasta la vida para que esta vez no puedan salirse con la suya.

Y esto también va para la Iglesia y el Papa peronista y sus obispos sediciosos, Lugones, Ojea, SanchezSorondo(que organiza un simposio anti mafia y los invita a disertar a Moyano y Vera),yo sé que necesitan de los pobres para sostener su poder, y que sigan creyendo que los sacrificios y las necesidades sirven para ganarse el paraíso.

Tampoco me sorprende, la Inquisición con Torquemada a la cabeza mandó gente a la hoguera por intolerancia religiosa, persiguieron a Copérnico y Galileo por la teoría heliocéntrica, mataron en nombre de la cruz y lavaron dinero en su banco intocable, y la parábola de proteger a curas pedófilos y un régimen asesino como el de Venezuela. Ese es el escenario, de un lado el peronismo, la izquierda y una Iglesia que perdió el rumbo, y del otro los argentinos que queremos vivir en paz y recuperar los valores y los principios que nos hicieron grande como Nación. Con humildad pero con firmeza les digo, tengan la certeza que está vez no pasarán.

“El valor no es solamente una de las virtudes, es el punto de partida de todas las virtudes” C.S. Lewis. Para mis nietos Tadeo y Amadeo.