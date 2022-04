“La Mañana de Noticias” habló con el referente radical “Quimi” Tognola, sobre la lista de consenso realizada por la UCR local.

– Quimi, para participar dentro de una interna partidaria, de algún partido “x”, imagino que se tiene que estar afiliado, ¿No? y más para ser miembro de un comité.

– Claro, están leyes de asociación de profesionales que son las que regulan la actividad sindical, por ejemplo y obvio tenés que ser adherente o ser socio activo. Si sos activo tenés la posibilidad de votar y ser candidato. En el partido político ocurre lo mismo, sino serían elecciones abiertas.

Es más, para ser candidato, en muchos estatutos tenés que tener un tiempo antigüedad. Lo que vos no tenés en tu estatuto, tenés que buscar en las regulaciones del congreso nacional.

– Si vamos a la carta orgánica de la Unión Cívica Radical, dice que tenés que tener dos años de antigüedad para ser candidato en las mayores. En la juventud no necesitas antigüedad, pero sí ser afiliado, ¿No?

– Hoy, en el radicalismo no tenemos ni el 6% afiliado de la gente. Es más, acá tenemos 3000 afiliados y sacamos cinco mil votos.

– A mí me dijeron que cuando se ponen de acuerdo los sectores, no hay inconveniente que pase eso.

– Están aburridos porque hace 20 años está en el poder y ya no saben lo que quieren. Yo ya no quiero nada más. Es más, ahora está un juez dice que usurpar un terreno de día no es usurpación.

Yo participe en algunas reuniones donde finalmente acordaron siempre los mismos, cerraron la puerta al debate, a la opinión de los mismos de siempre.

Nosotros apoyamos la candidatura de Delicia.

Cerraron el comité con los dirigentes adentro y con la gente afuera. No puedo creer que el peronismo haya sacado diez mil votos, cuando el techo de ellos era de cinco mil.

Quiere decir que una cantidad de adherentes y simpatizantes radicales se alejaron del partido y ahora, con lo que hicieron los alejan más a los afiliados. Ojalá Delicia tenga suerte de poder encolumnar, pero estos viejos mañosos que tenemos en el partidos, esta gente tóxica lo único que quiere es el partido para hacer negocios o para agarrar cargo.s

Yo ya no tengo ni fuerza, ni ganas para seguir luchando. Lo intenté como última vez a los 70 años, tratar de que por lo menos tengamos un comité que genere expectativa en la sociedad, o esperanza de un cambio.

Vos fíjate los posteos en las redes, hay mucha gente que no se anima porque tiene miedo.

– ¿Cómo se van a animar, si yo no puedo hablar?, me dijeron que yo no puedo hacer estos comentarios.

– Este es un pueblo que vota oficialismo. No funcionan las instituciones si no funcionan los favores. Todos están bajo el tutelaje de alguien, que es el que le dice lo que tiene que hacer.

Acá no hay oposición en la provincia de Corrientes, porque si algún día perdemos la gobernación, el radicalismo va a quedar otra vez con un porcentaje con el 10, 12%.

Lo peor que podés tener cuando estás en el poder, es la soberbia. Acá no hay más humildad. Vos tenés que ver en las reuniones cómo se plantaban los tipos que venían de tener la derrota más dura que tuvo el radicalismo en su historia. Yo vengo de una familia que nunca perdió en la quinta sección. Anda fíjate ahora cuántos votos sacaron, y eso es responsabilidad de los que conducen.

La palabra se ha desvalorizado, yo reconozco que Armandito estuvo en las reuniones y es el principal esperanzado en construir algo diferente, que él no pudo encauzar.

Hay personas adentro del radicalismo que no tienen códigos, es una cuestión moral, es una diferencia moral y ética que tenés. Hay cosas que yo no haría y acá mucha gente faltó la palabra.

– Armando Tognola no está en la lista, casi siempre los presidentes que terminan su mandato van a la lista de convencionales, pero tampoco está ahí.

– Todos los que están ahí en la lista de convencionales, están todos conchavados por el estado y eso es lo que buscan, vamos a terminar siendo un partidito acá en Esquina.

Vos nomás sabes que van a dejar lugar a los que vienen, viven de la política, si no están en la política se funden, no saben hacer otra cosa.

Yo que tenía la esperanza antes de morirme de volver a recuperar el municipio, creo que si seguimos así, no va a suceder.

Si haces las mismas cosas, con los mismos protagonistas y el mismo procedimiento, vas a obtener siempre los mismos resultados.