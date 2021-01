Sócrates, considerado uno de los más grandes de la filosofía universal, fue maestro de Platón, impuso, en época de los sofistas, un nuevo método de enseñanza (la mayéutica) No impartía la educación como sus predecesores, sino que estimulaba el espíritu para que sus discípulos alumbren las ideas que afloraban en su interior en búsqueda de la verdad y ponía al hombre en el centro de todas las cosas y al conocimiento como camino hacia la virtud. Siglos Antes de Cristo los hombres más importantes del pensamiento universal ya entendían que la educación y el conocimiento eran la manera de lograr el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de la humanidad.

Maestros de la filosofía, las ciencias, el espíritu, Platón, San Agustín, Descartes, Kant, Hobbes, Copérnico, Galilei, Einstein, Buda, Confucio, Mahoma, Jesús, entre tantos iluminaron con su pensamiento y con su ciencia la historia de la humanidad. Los tutores, las academias, los templos, las escuelas, las universidades estimularon y moldearon el conocimiento como un bien común que tomó un impulso determinante después que Gutemberg inventó la imprenta, el conocimiento salió del círculo de los poderosos y se difundió por el mundo en los libros como una bendición.

El maestro y la escuela, el ser y el saber, el querer, el soñar, el crecer y poder, el estar y aprender, esencia y sustancia, como núcleo indisoluble para lograr la evolución y el desarrollo de las potencialidades del ser humano, sociabilizándolo en esa búsqueda por lograr la felicidad en un contexto de libertad y bienestar espiritual.

El maestro guía, acompaña, estimula, crea, orienta, enseña con la palabra y con el ejemplo, la escuela construye hábitos, conductas, habilidades, genera aptitudes, valores, creencias, vínculos y cimientan la identidad y la cultura de una persona. Maestro y escuela es un concepto unívoco, indivisible, se complementan en la acción y la formación del hombre, materia y espíritu, cuerpo y alma de un proyecto de ser, el hilo que teje la esperanza de un futuro mejor. Sujeto y predicado que se convierte en verbo por la influencia determinante que tiene en cada alumno respecto de su vida. Y decidimos no abrirla, a una institución que por siglos, en distintos formatos influyó en el crecimiento, el desarrollo, el avance tecnológico y científico y mejoro la calidad de vida de miles de millones de personas.

La clausuramos, cerramos hasta nuevo aviso, por decisión de una caterva de dirigentes sindicales politizados y una minoría de maestros ideologizados más preocupados en adoctrinar y falsear la historia que de educar en tiempos de clases

Lo afirmo porque los conozco, los sufrimos en los Congresos de la Ctera,como congresal de ACDP,(entidad nº 1 de Ctera) Huerta Grande,1984, cuando entraron con la patota de Lorenzo Miguel porque el peronismo perdió la elección contra Wescenlao Arizcuren,o en la Universidad Tecnológica de Santa cuando rompieron todo con barras de Nueva Chicago de la mano de Mary Sánchez, Garcetti y Hugo Yasky en 1988 cuando la marcha blanca y como nunca pudieron doblegarnos a firmar solicitadas a favor del peronismo nos metieron un gremio paralelo en Corrientes el Suteco.

Son hechos, las opiniones son libres, lo cierto es que siempre la prioridad de estos gremios fue su filiación política no la defensa de sus afiliados y su preocupación por la educación y los niños.

Ahora han decidido clausurar el futuro, sobre todo de aquellos que menos tienen y para quienes la escuela y la educación es el único instrumento que tienen para dejar atrás su vida de carencias.

Solo nosotros, el resto del mundo entendió que la escuela es lo último en cerrarse y lo primero en abrirse pues hay que garantizar los derechos humanos de la niñez y sus garantías constitucionales de aprender.

Todo argumento a favor de las escuelas cerradas es falaz, tendencioso y político. Si los médicos, las enfermeras, el personal de las fuerzas de seguridad, las cajeras de los supermercados, los bancarios, los barrenderos, los croupier de casinos, los mozos de los bares y restaurantes, los barman de las discos, trabajan, ¿porque los maestros no? ¿por el contagio de los niños y jóvenes? ¿Esos mismos que están en playas y plazas, en esquinas y potreros jugando y compartiendo sin ningún tipo de protocolo? ¿Por el contagio de los maestros, muchos de los cuales están en la cola de los bancos, en los restaurantes , en fiestas familiares, en playas o paseos como la calle Junín amontonados en bares o negocios?¿No será que se sienten cómodos con dirigentes sindicales impresentables como Baradel, o los de Ctera y Uda, con replica en nuestra provincia más interesados en hacer política partidaria, que en el bienestar general? ¿Qué sindicato, ya que el gobierno no lo hace, defiende a esos niños desprotegidos, a la intemperie en un ámbito de miseria que tiene cerrado el único lugar donde podía saciar su hambre, su afecto, curar sus enfermedades o detectar sus abusos? ¿ La comodidad y la hipocresía se imponen al humanismo? ¿Cuándo perdimos los principios?¿Que tipo de sociedad estamos queriendo, acaso una ignorante, sumisa y pobre que dependa de una tarjeta alimentaria para decidir su voto? Afortunadamente sé que no son tantos los influenciados por esta nefasta clase sindical docente más preocupada por construir poder que por educar. Y que son muchos más los que desean volver a encontrarse con sus alumnos. Sé que las escuelas no están en condiciones, que faltan cosas, que las condiciones no son las ideales, nunca lo fueron y sin embargo tuvimos una escuela pública de excelencia que nos hizo mejores, hoy solo discursos vacíos y consignas sin sentido en defensa de una escuela pública que la están destruyendo día a día con sus actitudes dejando en el desamparo a millones de niños pobres que sienten que está escuela pública los está enterrando más en la miseria.

El Estado tiene la obligación de tener abiertas las escuelas para garantizar el derecho constitucional de aprender, después si los maestros no quieren ir o los padres no quieren mandar a sus hijos, es decisión de cada uno.

Termino contando mi experiencia: yo tenía seis años, vivía en el malezal, fines de los años 50, Ema se llamaba la estoica maestra que nos esperaba en esa escuela en medio del monte con techo de paja y paredes de adobe por donde se colaba el frío invernal o el calor ardiente del verano. Ella estaba de pie, esperándonos en la única puerta del rancho, algunos venían de lejos a caballo, los Revoledo, Saltiva, Barrientos, Ramírez, Silva, Zapata. Venían sin dudar porque sabía que llueva o truene Ema los esperaba parada en la puerta, eso se llama confianza y los padres sabían que Ema ponía todo de sí para atender en forma conjunta los seis grados, eso se llama responsabilidad, todos la escuchábamos en silencio, y algunos hacíamos una tarea mientras les enseñaba a los de otro grado, eso se llama respeto, los que vivían muy lejos comían en la escuela, los de más cerca es sus casas, eso se llama solidaridad. Ema, como todos los maestros tapaba con su enorme corazón todas las carencias y hacía sentir que no faltaba nada Fue mi primer experiencia y Ema me hizo descubrir el mundo, después Josefa (Pepa)en la Escuela de Tres Bocasseguí en la Escuela Normal y la seño Amelia quedó en mi corazón, fui maestro y llegué a estar en los lugares más importantes del área educativa. Si esa escuela Nacional Nro 434 de la 5ta sección del departamento de Esquina, estaba cerrada yo no hubiese sido docente ni Vocal del Consejo General de Educación. Tal vez mi vida hubiese sido otra mucha más dura y más difícil. Eran épocas en que la educación tenía un valor primordial en la sociedad, en que ir la escuela era un modo de ascenso social, era todavía un país que tenía ideales, esperanza, futuro. Ema, Pepa, Amelia eran el instrumento de la concreción de esos sueños y por eso las recuerdo con cariño, como a todos los que me enseñaron a ser un poco mejor. Después vinieron los Baradel, los Yasky, los sindicatos peronistas y nos llevaron a la peor pesadilla, la de la ignorancia. No abrir las escuelas es cerrar el futuro para siempre.