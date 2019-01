Quimi tognola: “ El interés por la política o la política por interés”

Platón afirma que el hombre únicamente puede vivir una vida plenamente humana en la comunidad política y a través de ella, sobre la concepción de valores que expresen un orden moral para la realización de la virtud.

Si hace 2000 años, uno de los fundadores, junto a Sócrates, de la ciencia política, expresa la íntima y profunda vinculación que existe entre la ética y la política y su manifestación pública como Estado, explica el papel del gobernante y la función de las leyes como posibilitador y promotor de la vida digna del hombre para que alcance su fin temporal y su bienestar, no se entiende o sí, porque la política o los políticos se alejaron del camino de la virtud.

Por consiguiente la creencia de que el interés por la política constituye una pauta moral objetiva e inmutable, tanto en la vida pública como privada, en la concreción de objetivos sociales es solo un hecho histórico que murió en las plazas de la Antigua Grecia.

Hoy lo que predomina, y las consecuencias sociales están a la vista, no es el interés en la política como instrumento de unidad y transformación social , sino la política como interés individual y mejoramiento de la vida personal de quiénes se aferran con desesperación a cuanto cargo representativo puedan lograr, buscando permanecer en el mismo tanto tiempo como sea posible, aunque para ello tengan que traicionar sus principios (si es que los tienen),sus votantes, su partido o el conglomerado de sellos que los arrimó al cargo. Miren del 83 para acá los nombres que se repiten en cuanta contienda electoral haya a nivel nacional, provincial o local, mire cada uno en su partido durante toda esta etapa “democrática” los nombres o apellidos que se repiten tanto en cargos representativos como ejecutivos o partidarios( en la UCR por ejemplo el presidente Sergio Flinta entregó el cargo partidario que ostentaba(sin elecciones)desde el 2002 al tres veces gobernador, intendente, senador provincial y diputado nacional Ricardo Colombi, pero retuvo el cargo vitalicio de senador provincial). Vaciaron de debate y de política los partidos, personalizaron las decisiones, alejaron a los afiliados con pensamiento propio, hicieron del acto electoral su razón de ser y se olvidaron de las políticas públicas para mejorarle la vida a la gente, cambiaron ideales políticos por componendas electorales, canjearon ideologías, principios y valores por lugares expectantes en alianzas con partidos en las antípodas de su concepción política. Y va un ejemplo: que hace la UCR, un partido histórico, democrático, republicano y humanista llevando en su lista en las últimas elecciones al primer candidato a concejal y al segundo lugar a diputado provincial(repitiendo) a miembros(de una familia) de un partido ultraconservador(no importa el nombre que ahora tenga)que no dudaba en encerrar la noche anterior a los comicios a ancianos, familias con criaturas en el corralón de un conocido residencial céntrico, y los hacia acompañar por punteros al otro día hasta la escuela donde votaban? Vale la pena resignar principios y valores por la angurria de ganar un municipio o una provincia? No sería mejor para las instituciones de la República que en lugar de estas alianzas irracionales, sin sustancia, sin fundamentos, sin proyectos, primero busquemos aliarnos con nuestra historia, con nuestros principios, con la épica de las viejas luchas por el bien común? No es momento que la oligarquía política de este país, llena de ventajas y privilegios, de lugar a la participación de todos? Abra la puerta de los partidos políticos a las ideas, a la construcción de un pensamiento puesto al servicio de la sociedad y no de oportunistas políticos? Estamos a tiempo de quebrar esta inercia que nos lleva por la pendiente de la decadencia moral y cultural, de nosotros depende, la democracia no se agota en el acto electoral, allí se inicia, y cotidianamente debemos mantenerla viva con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con valores que signifiquen una ética ciudadana. Debemos exigirles a quienes pretenden ser dirigentes, solvencia intelectual, conducta moral tanto en su vida pública como privada, y sobre todo coherencia entre sus dichos y sus hechos.

Esto no es una opinión, es solo una descripción, tampoco una cuestión personal, pues con muchos de quienes participan en política tengo una relación amistosa, solo es mi posición frente a la cuestión política y la influencia que esta tiene en la vida de los seres humanos que interactúan en una sociedad.

Hay una esperanza, según Emile Durkheim, la transformaciones sociales se logran por la empatía de millones de conductas individuales, de abajo hacia arriba, pero, agrego yo, también es necesario el ejemplo de arriba hacia abajo, el mensaje de quienes nos representan, y noto un cambio de época notable en la provincia, Gustavo Valdez encarna la humildad, sabe escuchar, está al otro extremo del perfil autoritario de patrón de estancia tan arraigado en nuestra provincia en las últimas décadas, ojalá que este camino hacia la virtud que representa, se derrame hacia el resto de nuestra dirigencia política, y retomemos el rumbo del que hablaba Platón el interés en la política como motor de bienestar social, y no la política por interés como medio de bienestar personal. Los correntinos, pero sobre todo los esquinenses nos merecemos una sociedad mejor. En nosotros está la clase de interés que tengamos por la política.

“ El primer paso en la evolución de la ética es un sentido de solidaridad con otros seres humanos” ALBERT SCHWEITZER.