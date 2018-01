Quimi Tognola volvió a cargar sus tintas contra la dirigencia de su propio partido, la Unión Cívica Radical, por no ponerse los pantalones largos y ocupar el lugar que le corresponde institucionalmente. Dijo: “Hay que desterrar la hipocresía de la política, hay que decir las cosas como son, porque yo no estoy discutiendo personas, estoy discutiendo ideas. Yo no tengo nada que objetar, si es mérito de ella que consigue cosas, que cargos, espacio político, es mérito de ella. Yo lo que objeto es por qué la UCR no toma el lugar que debería tomar. En el puente yo no vi ningún referente hoy. A mí me parece que debería haber estado, estaba el Gobernador de la Provincia. Institucionalmente tendríamos que haber estado, aunque no tengamos más la Municipalidad. Los espacios que vos perdés te lo ganan otros. En política es asi, los espacios que no ocupás, lo ocupa otro”.

“Esto es una desidia política apoyando la gestión de la Provincia. Yo sé a algunos no les gustó, que pidieron los audios. Yo no tengo problemas de debatir con la diputada Mancini, porque a mí me parece excesivo el premio que le dio el radicalismo, una reelección y un primer cargo a Concejal con 800 votos. Eso es virtud de ella en desmedro del Radicalismo. No sacamos ningún concejal nosotros. Me parece que tenemos que repensar la estrategia. Yo dije lo que todo el mundo piensa y que nadie se anima a decir”.