En la mañana de Noticias, en la columna de “Algo más queremos saber”, el colega y referente radical Arquímedes “Quimi” Tognola, habló sobre la política social local y provincial y las problemáticas que la atañen, junto al candidato a vice intendente Dardo Tognola del Frente “Juntos Somos el Futuro” quien participó de la nota a través de una comunicación telefónica.

“Hay una falta de respeto impresionante para todos los afiliados radicales por lo que están haciendo algunos que usurpan el radicalismo. Y no es necesario seguir hablando sobre el gobernador como si fuera su campaña, ya lo elegimos, ahora estamos hablando de elecciones a nivel local. El voto va más allá del gobierno municipal, también se trata de recuperar el radicalismo para la gente. Muchos se han sentido marginados en los últimos años. Los conceptos de la UCR no se resumen en una familia, no es cuestión hereditaria, esto no es una monarquía. El radicalismo es democracia, es participación, es debate y esos principios son los que buscamos recuperar. Por eso sería bueno que acompañaran a la alternativa radical de la que forma parte Dardo Tognola con Oviedo. Después de esto, creo que se deberá hacer una interna en el radicalismo para recuperar la libertad”, manifestó Quimi, afirmando que las intenciones son llegar al gobierno del municipio y recuperar la UCR para hacerla más participativa con la gente.

“El radicalismo es mucho más que mantener un cargo, no se trata de ser alcahuete ni de hacer lo que se quiera por estar al frente del partido. El partido es mucho más grande que algunos que, son insignificantes para la historia radical”, agregó.

Por su parte, Dardo Tognola, a través del contacto telefónico, expresó “No hay que confundirse, más allá de la grieta, están los valores, están los principios e ideales. La grieta no es política y a las pruebas me remito. Muchas personas dejaron de lado esos valores y principios, dejando muy mal parada la democracia y creo que es allí en donde debemos ocuparnos. En lo personal, me hicieron sentir el rigor del apriete político y eso se debe cambiar. Nos quisieron bajar de todas las formas. Hay quienes se suben con un mensaje político cuando en su vida, han demostrado lo contrario a lo que dicen”.-