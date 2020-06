Estas dos palabras que impactaron en nuestras vidas los últimos días, constituyen otra vez la construcción de un nuevo relato del peronismo para disimular el avance sobre las instituciones

democráticas prolongando una “pandemia” con un 20% de las víctimas fatales que ocasiona la influenza estacional(gripe)por año en nuestro país, sin que por esto se desate una campaña de pánico sobre la población, paralizando las actividades, confinando a las personas en sus domicilios, prohibiéndoles circular por el país y desarrollar sus actividades laborales. Suspendiendo de facto los derechos y garantías expresados en la Constitución con un DNU presidencial que no tiene alcance para ello. Y lo más grave que otra vez nos tragamos el cuento de que si salimos a la calle podemos morir, cuanto está comprobado que el porcentaje de letalidad de este virus es mucho menor que otros iguales como el MERS (síndrome respiratorio de Medio Oriente)o el SARS(síndrome respiratorio agudo y grave)cuya mortalidad es del 12 y 20% contra el 2,2% del corona virus, sin contar la cantidad de recuperados que hay. Entonces paralizan el país por tiempo indeterminado, lo encaminan hacia una de las crisis más profundas de su historia, llevando la desocupación, la pobreza y el quebranto empresarial a los índices más alarmantes de los últimos 200 años. Mientras avanzan sobre la justicia, el Congreso y la propiedad privada, nosotros los ciudadanos argentinos recluidos y atemorizados miramos por la ventana como los muchachos de la Cámpora enarbolando las banderas de la impunidad vienen por todo. ¿Qué tan alto tenemos el nivel del miedo que no reaccionamos?¿Estamos esperando que estaticen nuestros sueños y el futuro de nuestros hijos gerenciandolos desde una unidad básica o de una oficina del Anses?¿ Qué dirían, si pudieran vernos, todos los patriotas que dieron su vida para que tuviésemos una patria digna?

¿Pensarían que no valió la pena arriesgarse por argentinos timoratos, para no ser tan duro?

¿Consideramos más peligroso un virus gripal que amenaza nuestra salud personal, que el virus del autoritarismo que amenaza las instituciones y pone en riesgo la salud de la República? ¿Recién vamos a reaccionar cuando estemos haciendo cola con un vale de ración de comida como Cuba o Venezuela? Allí el Gobierno estatizó todas las empresas alimenticias y la militancia la llevó al colapso porque no saben administrar un kiosko y menos trabajar y ahora deben importar alimentos. Si eso queremos vamos bien encaminados, el gobierno acaba de intervenir una importante empresa agroindustrial con más de 90 años generando empleo y riqueza en el Norte Santafesino.

Tres cosas necesita el populismo para mantenerse en el poder 1) Pobres: porque los hace dependientes del gobierno y los alimentan con subsidios mientras los mantienen hacinados, en el barro, sin agua, sin gas, sin cloacas y lo más grave sin salud ni educación. 2) Los ignorantes o desinformados: son aquellos que pueden mantenerse por sus propios medios, pero sienten una apatía y un desinterés por informarse de las cuestiones públicas y son presa fácil del elemento. 3) Los fanáticos: sector indispensable para propagar el relato sostenido con mentiras, mitos y acciones no comprobables. Minoría gritona que invade todos los medios públicos, la mayoría domesticados con la pauta oficial, uno medio de subsistencia, ya que el sector privado que antes sostenía con publicidad, está quebrado.

“Soberanía alimentaria”, dijo el presidente siguiendo la saga de frases rimbombantes del peronismo. Falso. Este concepto nace después de la segunda guerra mundial, cuando los países que participaron del conflicto priorizaron la alimentación de sus pueblos y entonces aplicaron políticas agrarias con subsidios aunque sea para producir lo que consumían hasta que se normalizara la economía. Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, si bien el importe de 200 millones de personas se lo queda el estado por impuestos, estamos muy lejos de la escasez de alimentos. Salvo que los jóvenes de la liberación logren su objetivo de quebrar la industria alimenticia y debamos importar alimentos como pasó con YPF.

Soberanía energética dijeron y estatizaron YPF cuando el barril de crudo estaba a casi 100 dólares (la habían privatizado con Menem cuando costaba 12) y pasaron de un superávit energético de 2000 mil millones a un déficit de 9000mil millones de dólares en menos de tres años. Dijeron que YPF no nos iba a costar nada, es más Repsol debería pagarnos por daño ambiental, y no solo pagamos 9000 mil millones por una empresa que ahora vale 2000,sino que tenemos pendiente un juicio por más de 3000 mil millones con los Esquenazi, a quién Kirchner les hizo regalar por Repsol el 25%de la empresa a pagar con utilidades de la misma. Único caso en el mundo en que alguien compra algo con la plata del que vende. Y ahora hacen juicio por la forma desprolija con que estatizaron. Soberanía área dijeron con Aerolíneas Argentinas, y terminamos pagando millones al grupo Marsans y con un déficit operativo de la empresa de 650 millones de dólares anuales. Sólo para que los muchachos peronistas tengan sus carguitos en la Empresa Aérea. Soberanía monetaria dijeron y expropiaron la Máquina de hacer dinero de Ciccone, sólo para que Boudou no vaya preso. Único caso también dónde un dueño no se presenta a cobrar la expropiación. Se quedaron con la máquina, la recalentaron emitiendo billetes y quebraron el Banco Central. Soberanía del agua dijeron y estatizaron Aguas Argentinas, terminamos pagando un juicio perdido en el CIADI por 384 millones más intereses, más todas las causas de corrupción en AySA ,solo para que Malena Galmarini le sobrecargue de cloro. No quiero cansarlos todo lo que privatizó el peronismo con Menem, haciendo negociados, lo re estatizó el kirchnerismo haciendo negociados. Todo en nombre de la soberanía asintomática.

Y digo asintomática porque somos portadores del virus del relato peronista. Lo contagiamos

a todo el mundo, sin darnos cuenta que nos lleva lentamente hacia una muerte segura de todas nuestras libertades.

En el mediano y largo plazo vamos a darnos cuenta que las consecuencias de la cuarentena van a ser mucho más graves para la sociedad que la pandemia del corona virus.

“El miedo es como el fuego, si lo controlas te calentará y te mantendrá vivo, pero si te controla a ti, te quemará y te destruirá”.