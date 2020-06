La historia del libro de Kristin Harmel nos remite a un listado de nombres desconocidos que la abuela del personaje le deja a su nieta para los busque años después de ese amor de verano en la París de 1942 previa a la ocupación nazi.

La lista de amigos o familiares que pretende el comité de crisis o el gobierno municipal, nada tiene que ver con historias de amor, más bien nos remite a obras de suspenso o terror, en un contexto de miedo generado por la intoxicación de información sobre la pandemia del Covid 19 durante las 24 horas, por todos los medios de comunicación y redes sociales generando pánico en la población. Que delega en el estado la salud y la libertad, sin asumir que los primeros responsables de cuidarnos somos nosotros, que no debemos transferir al estado nuestros derechos y garantías constitucionales.

En este sentido la lista de amigos o familiares que pretende se eleve a las autoridades municipales, con los datos de los asistentes a dichas reuniones con un máximo de 10 personas, consignando además el nombre y la dirección del responsable, atenta contra los derechos y garantías consignadas en los artículos 14 al 19 de la Constitución Nacional y configura el delito de abuso de autoridad encuadrado en el artículo 248 del Código Penal Argentino. Por si fuera poco el art.28 dice ”los principios, garantías y derechos reconocidos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio” y abunda en el art. 29 “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni a las legislaturas provinciales, gobernadores de provincia facultades extraordinarias , ni la suma del poder público ….etc.”Solo se suspenden estos derechos y garantías con la aplicación del Estado de Sitio (art.23) que no es el caso. Estamos ante un Decreto de Necesidad y Urgencia incorrecto porque el Congreso Nacional no está en receso.

Digo todo esto, porque nosotros los argentinos en vez de llevar la lista al Municipio debemos hacer una lista de todos los hombres y mujeres que regaron de sangre y dejaron su vida para que nosotros pudiésemos gozar de una Carta Magna que no solo nos proteja de los abusos de poder sino que garantiza la convivencia sino que es la estructura jurídica que ordena el Estado. Esa lista debemos memorizarla para no olvidarnos nunca que tenemos una Constitución que vela por nosotros y que costo años de lucha conseguir.

Por eso me enoja que ningún concejal haya dicho nada ante este atropello a la privacidad y propiedad privada de los esquinenses dado que el Art. 1º de la Constitución dice que adoptamos la forma representativa, republicana y federal. Y dónde están los que deben alzar su voz, defendernos, frenar las arbitrariedades, para eso los votamos, si les toca ser oposición controlen, discutan, peticionen, pero no se que queden en silencio porque con esa actitud están matando la república.

A las autoridades les digo, nonos están cuidando, nos están vigilando, y con el pretexto de una pandemia, que a esta altura gracias a Dios tiene menos muertos que el mal endémico de Chagas, en una población de 42 millones hay menos de 600 muertos, muy lejos de los 50 millones de la gripe española de 1918/19 o la peste negra o bubónica de 1347/53 que se llevó la mitad de la población de Europa. Entonces dejemos de abrir los ojos como platos para mirar los noticieros con la mente absolutamente clausurada. Pensemos ¿quién va a contar diariamente los muertos por suicidios, depresión, angustia o hipertensión o por infarto por la secuela de la peor crisis económica de nuestra historia consecuencia de la impericia, falta de sentido común e inteligencia de quienes gobiernan.¿ Les parece mantener encerrados a todo el país por el terror que tienen se les mueran sus votantes de las villas miserias a los que tienen sumidos en la miseria desde hace cincuenta años, en el barro, sin agua, ni cloacas ni viviendas dignas? ¿recién ahora se dan cuenta que son personas y no solo votos?. Loreto, Yatay Ti Calle, encerradas en pleno monte porque en el conurbano los votantes del peronismo están hacinados en sus casas miserables a merced del virus, sin defensas,producto de la ignominiosa política clientelar.

Y nosotros los ciudadanos de a pie debemos exigirles a quienes nos representan que se hagan cargo del rol para el que fueron elegidos. Y dejemos por favor de agachar la cabeza y ser un pueblo manso, porque cuando nos demos cuenta vendrán por nosotros y todo lo que tenemos. Están advertidos, de todos depende si vamos a vivir en una República o en un Estado fascista totalitario. Perdón, no es por mí, es por mis nietos, quiero para ellos un país mejor que el que nos tocó a nosotros.