Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad. Nunca más actual y precisa esta frase que resume la visión populista del gobierno que permitió abrir casinos en el sur, de Cristóbal López y la reapertura del Hipódromo de Palermo, pero negó la asistencia de 6000 alumnos que perdieron toda conexión con sus escuelas en la Capital federal. Además suena irracional que no se esté brindando el servicio educativo en zonas remotas y aisladas con baja densidad poblacional dónde la escuela es el único instrumento que tienen los niños y adolescentes para acceder a una educación que pueda insertarlos en la sociedad. Entonces parece un absurdo que quiénes dicen que su prioridad son los pobres, dejen fuera del sistema justamente a quienes más necesitan la contención del estado pues no tienen en sus hogares el capital cultural que pueda suplir la escolaridad formal.

¿Qué es la educación y cómo influye en el desarrollo del individuo y la sociedad?. El ser humano es la única especie que no tiene patrones de conductas biológicos predeterminados de adaptación al medio debido al déficit de recursos para valerse por sí solo y no puede resolver de forma instintiva, como el resto de los animales, ante estímulos del ambiente. Por eso desde que nace necesita llevar a cabo aprendizajes, primero en un ámbito de protección y orientación, donde predominan las conductas de satisfacciones primarias por razones hereditarias paso previo a la adaptación al mundo cultural, el habla, la memoria, la afectividad que moldean su personalidad en su conducta de sociabilización. Hasta aquí esa protección, orientación, conducción se da en el seno de su núcleo de convivencia, ahora bien, el salto cualitativo lo da cuando activa funciones cerebrales más complejas como la conciencia, la asociación, la imaginación, la interpretación y necesita la influencia de los ideales y la cultura de su comunidad para configurarse como persona Y acá aparece la educación de manera formal con la escuela, para dotarlo al sujeto de un principio de sociabilización que no posee, buscando mejorarlo en la adaptación al medio social que lo rodea. Todo esto que parece tan complejo, en realidad ha sido el camino que eligió la humanidad para desarrollarse y mejorar su calidad de vida. El derecho a la educación es un derecho humano fundamental que debe estar garantizado por el Estado, fundamentalmente en aquellos sectores más desprotegidos de la sociedad y no puede ser botín de una disputa política entre facciones, sino que debe ser un motivo de acuerdos y de consensos para mejorar la calidad y el acceso en políticas no solo de inclusión sino de integración al sistema.

Por eso duele que se privilegie la apertura de casinos, o la sanción de leyes como la reforma judicial, alejados de la demanda social,cuando tenemos a millones de niños y adolescentes sin escuelas, sin sus compañeros ni sus maestros, y cuando la dirigencia sindical docente, en una aptitud despreciable, priva a los educandos de un derecho esencial que tiene que ver con su futuro. Así en nombre de una falacia como es esto de que cuidan la vida, están arrojando a miles de niños a un destino de ignorancia y de carencias. Hay que volver a las aulas con todos los recaudos necesarios, sobre todo en los lugares más alejados y donde no hay contagios. El daño emocional, psicológico y educativo que se está haciendo en inconmensurable cuantificar económica y humanamente. Esta actitud demuestra una vez más que el verdadero virus endémico que tenemos en la Argentina y que no nos permite crecer y vivir mejor se llama peronismo, que siempre tiene un relato a mano para tergiversar la verdad. QUIMI TOGNOLA