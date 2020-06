Gorf- Ka se apoyó sobre la roca maciza de la entrada, desde allí podía oler la manada de mamuts que merodeaba los alrededores de la cueva desde hacía un tiempo. Era un problema, le impedían salir a recolectar moluscos, frutos y semillas para la supervivencia de la tribu neandertal que habitaba en la caverna. El sol le dio de lleno en su cara prominente, la sombra de su cuerpo robusto, macizo, brazos largos, piernas cortas, se proyectó sobre la piedra. Podía percibir el miedo, la angustia, el desconcierto, de los integrantes de la tribu. La incertidumbre se adueñaba del ambiente, que poco a poco se iba enrareciendo. Él era el jefe y debía resolver este grave problema, pero antes debía consultarlo con quién lo puso ahí, su compañera, Ulri-Ka, la sacerdotisa jefa de chamanes. Jefa espiritual y conductora, palabra santa sobre el clan, indiscutible. Sobrecogía la escena iluminada por el fuego sagrado de la Diosa, alrededor todos cabizbajos, ella en el centro de la escena frente a Gorf-Ka que arrodillado esperaba que le ponga la mano en la cabeza y lo guiara. Que le susurre el mensaje o que en un grito gutural le dé la orden, era lo mismo. Aún con esa mirada de fuego podía manejarlo. Sintió impotencia, siempre lo mismo, quería rebelarse y no podía. Ya una vez se fue de su lado, hablando mal y tratando escapar de esos embrujos, pero tuvo que volver, desdecirse casi al borde del llanto Ese fue el precio para ser ungido como Jefe. Pensó que iba a ser fácil una vez que tomara el bastón en la caverna. Nunca entendió que así funciona en los clanes religiosos, solo se puede ser pastor, nunca Dios omnipresente. Ese lugar es solo para Ellos, los que fueron bendecidos para ser los dioses de su pueblo. Y Ulrich-Ka la suma sacerdotisa de la tribu hablaba con los dioses, se decía que Ella también lo era. Por lo tanto su palabra, sagrada, irrefutable era la Biblia de esa secta. Pobre Gorf-Ka, cuantas veces tuvo que desdecirse, tomar decisiones rodeado de los chamanes de la Diosa. Estaba en un dilema, algunos ya murieron por falta de comida, otros famélicos esperaban esa suerte, sin comida casi y racionando el agua pues el acceso al arroyo estaba cortado por los gigantescos paquidermos. La tribu esperaba su palabra, llamó a los chamanes de confianza. Fueron testigos de la ceremonia ritual alrededor del fuego sagrado de la Dioses. Elevaron plegarias en un dialecto antiguo que solo ellos manejaban. Todos en silencio, acurrucados exudando miedo esperaban el mensaje,

Estaban agotados, la incertidumbre y la angustia alejaba la esperanza, estaban artos ya de un encierro interminable empezaban a inquietarse, –“La vida es siempre riesgo”-se escuchaba.-“ Si quedamos aquí, también vamos a morir, solo es cuestión de tiempo”-

Amanecía el nuevo día, la bruma se extendía sobre el valle, podía adivinar allá abajo los enormes animales, que ahora parecían muchos más que el día anterior. No estaba seguro, pero no podía dudar, Ella lo miraba desde el trono y tenía miedo de fallarle. Se decidió fue

y se paró en el centro de la cueva, se golpeó con fiereza el pecho pegó un fuerte alarido, para que prestaran atención –“ De aquí nadie se mueve hasta que yo diga, el que intente salir lo mato de un piedrazo, eso es todo hasta que yo de nuevo les avise”-Agarro su cuero de oso, su lanza de filosa piedra y se tiró a dormir sobre la paja. Se hizo un silencio aterrador, el pánico les comía las entrañas, no tenían opción, si salían morían aplastados, si se quedaban les esperaba una lenta agonía. Se abrazaron entre todos y empezaron a cantar entre sollozos, una vieja canción de sus ancestros mientras el fuego sagrado de la cueva se apagaba lentamente.

28.000 años después en un coqueto despacho del extremo sur de América, cinco epidemiólogos se reúnen con un jefe de Estado, analizan extender la cuarentena una vez más, ya pasaron casi los cien días que pidieron para instalar un sistema sanitario que contenga la pandemia, piden más, el pico anunciado tantas veces no llegó aún, según los chamanes de la ciencia. Hasta ahora les funcionó el miedo irradiado las 24horas por todos los medios disponibles, la sociedad entró en pánico, se dispararon las miserias escondidas y se desnudaron las angustias de la pobreza y la miseria. La sociedad entera consumía protocolos, se bañaba en alcohol, miraba con recelo, delataba al infractor, se encerraba con temor, mientras tanto se perdían empleos, se cerraban comercios, quebraban las fábricas, los autónomos no podían ganarse el pan y entonces el miedo se instaló entre la gente, había solo dos caminos, huir o enfrentarlo. Noventa días hicimos lo primero, solo huimos hacia adelante sin sentido, sin rumbo, sin estrategias, con el solo propósito de ganar tiempo. Es hora de enfrentarla a la pandemia, todo indica que va a estar entre nosotros mucho tiempo, tenemos que convivir con ella, para volver a vivir, no hay otra manera. El virus amenaza nuestro cuerpo, pero también amenaza nuestra propiedad y la seguridad que da un empleo o una renta.

Estamos atrapados en esta cueva de pandemia. De nosotros depende seguir bailando alrededor del fuego detrás de los chamanes, o enfrentar con coraje, tomando los recaudos, la realidad que nos toca, y empezar a vivir nuevamente cada uno la vida que tenía.

No hace mucho arqueólogos encontraron en una cueva del valle de Dordoña al sur de Francia los esqueletos de una tribu completa de hombres de neandertal abrazados en el medio de la cueva. Nadie sabe porque. ¿Será igual cuando dentro de un tiempo vengan a excavar en las ruinas de esta tierra para saber cual fue la causa de la extinción del argentino? Algunos arqueólogos dirán fue la pandemia, otros refutaran diciendo, se extinguieron haciendo cuarentena.