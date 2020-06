Cuando el primer hombre se socializó entendió que había tres cosas que debía poseer, poder riqueza y tiempo. El poder le daba acceso a la riqueza y con la riqueza podía comprar conocimiento para manipular el tiempo. Desde entonces fue desvelo de hechiceros y de reyes manejar el tiempo, detenerlo, la eterna juventud, o volver en el tiempo, para modificar el presente rectificando el pasado. Ni la magia ni la ciencia lograron estos objetivos, pues no es el tiempo el que pasa, sino la vida que fluye. Y al fluir genera movimiento, sucesos, pensamientos, en un presente que solo es un instante entre dos momentos que significa un acontecimiento de la vida, no del tiempo. El tiempo es solo una referencia del espacio donde fluye la vida, pero no pasa, solo está, para indicar en qué momento de esa vida pasó algo.

El 12 de Octubre de 1492 Colón descubrió América, el 20 de Julio de 1969 Armstromg piso la luna, ¿Fueron cosas del tiempo?¿ O por el contrario son dos momentos del flujo de vida de estos hombres ? En un mundo inanimado como un planeta sin registro de vida no hay tiempo, pues solo se mide la existencia. Si el tiempo existiese, el pasado estaría en algún lugar y el futuro también, pero solo tenemos el presente, y el pasado es una ilusión que solo esta como recuerdo de nuestro pensamiento y el futuro podría ser con la secuencias de presentes que nos llevan hasta él, solo si hay vida. Con la muerte, fin del tiempo del que muere. Sin tener en cuenta que la muerte forma parte de la vida y que es inevitable el desenlace. Que vivir significa tomar riesgos, que la libertad es un requisito indispensable de la vida, que necesitamos de ella para poder elegir lo que queremos, lo que hacemos, donde vamos, con quienes nos juntamos, porque todo eso hace que vivamos, porque somos tan solo si elegimos ser nuestro camino, sin tutores, ni permisos, ni controles, sin horarios. Para cuidarnos de la muerte nos dijeron, sin saber que la existencia es ser, si contamos con el otro, si lo sentimos en el abrazo con un hijo o en una caricia para el nieto, en la risa con amigos o en el beso de un abuelo. Todo eso nos quitaron, nos robaron los afectos, a muchos los dejaron sin empleo, a otros con el esfuerzo de una vida en la ruina, sin comercios ni empresas, sin pensar que las cosas que tenemos forman parte de la vida, de la nuestra, esa que dicen que nos cuidan y arrojaron a mucha gente a la angustia y el desconcierto. Y sin un plan siguen insistiendo en extender la cuarenta, convencidos de que ese es el único remedio, controlar el tiempo y detenerlo hasta que aparezca una vacuna o desaparezca el virus.¿ Es esto posible? ¿Cuántas vidas estamos dispuestos a arruinar para evitar una muerte? ¿Cuánto tiempo aguanta una sociedad sin ejercer la libertad de sus cosas cotidianas? ¿De estar sin ver a sus afectos cuando quiere o jugar un partido con amigos? No están congelando el tiempo, sino la vida de cada uno de nosotros, sin mostrarnos la salida, apelando solo al miedo. ¿De dónde sacó este gobierno que no somos racionales, ni siquiera responsables? ¿Que no tenemos la capacidad de comprender lo que nos pasa, ni siquiera de cuidarnos? Sin un plan, sin estrategias consumieron los 100 días para enfrentar a la pandemia y resulta que hoy estamos en una situación mucho más grave que al iniciar la cuarentena.

Ya arruinaron muchas vidas, demasiadas, no insistan con el tiempo. Es solo una ilusión decía Platón, su discípulo Aristóteles agregó que es movimiento, entonces es el momento de que asuman que gobiernan, no relaten más los hechos, los eligieron para que Uds sean los que tomen decisiones, no los médicos. No nos den esa impresión de que están muertos, pero de miedo e impotencia. Sabemos cuidarnos sin la tutela del estado, pero para eso debe garantizar la libertad de cada uno y devolvernos la vida que teníamos antes de que decidiera congelarnos el tiempo y ponernos en una eterna cuarentena. Solo tenga en cuenta que todos queremos vivir, pero cada uno a su manera.

“Los que renuncian a la libertad para obtener una pequeña seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad” Benjamín Franklin.