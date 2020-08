Pablo frenó el auto cincuenta metros antes del retén caminero de Huinca Renánco, en el límite con Córdoba, el cansancio le derrotaba el cuerpo después de manejar 20 horas desde su pueblo natal de Plottier en Neuquén, la ansiedad, la tristeza, las dificultades del camino, los retenes y la incapacidad de Paola su cuñada hizo más angustioso el viaje hacia Alta Gracia donde esperaban encontrarse con Sol después de no verla en cuatro meses. Todo el camino había pensado en ese momento de encuentro y despedida, Sol padecía cáncer de mama, después de haber luchado 10 años, la enfermedad la arrinconó contra la muerte y su último deseo fue despedirse de su padre y de su tía que habían quedado en Neuquén cuando ella vino a Córdoba junto a su madre por las quimio que tanto le costaba.

Detuvo el auto, entrecerró los ojos y sintió las manos de Solange entre las suyas, se le hizo un nudo en la garganta de solo pensar que le diría, no tendría valor quizás para mirarla, pero moría por verla, por sentirla, por abrazarla por última vez, por atrapar su perfume para siempre, para recordarla como era, tan dulce y tan tierna, tan llena de proyectos que llenaban de brillo esos ojos negros. Sintió que le golpeaban la ventanilla, bajo el vidrio y apenas pudo ver al policía que estaba parado junto al auto a través de las lágrimas que le mojaban todo el rostro. Lloraba y no se había dado cuenta, no entendía que le estaban diciendo, hasta que sintió una fuerte presión sobre su brazo y una voz de mando ordenando que se baje. Aturdido pisó el asfalto, y sintió el vozarrón que le decía –“Usted es sordo o loco, que se baje también su acompañante, vamos, muéstreme los documentos”—Trató de explicarle la incapacidad de su cuñada, que no podía caminar y el motivo de su viaje, pero no tuvo tiempo, porque vino un Sargento y les ordenó que se bajen los dos, que no tenían todo el día para perder con los idiotas. Estaba confundido, quizás sea el cansancio, lo arrastraron hasta la garita y le hicieron un test para el Covid, mientras tanto bajaron la silla de ruedas y trajeron a Paola.

Esperaron al costado de la ruta en silencio, cada segundo les golpeaba el corazón, pues estaban consumiendo lo que menos tenían, corrían una carrera contra la muerte, debían llegar a su destino a tiempo para cumplir con el último sueño de su hija, ella quería morir en brazos de su padre, acunarse por última vez apretada sobre su pecho y ser otra vez esa niña que escuchaba canciones en voz baja hasta dormirse, entonces empezó a cantar apenas en un susurro–“Duérmase mi niña, duérmase mi sol, duérmase pedazo de mi corazón”– .

Lo demás es por todos conocido, el test salió dudoso, no lo dejaron, pasar, lo acompañaron de vuelta a Neuquén escoltados por ocho patrulleros, cuarenta horas sin bajarse del auto, yendo al baño entre los yuyos con su cuñada a cuestas en la silla de ruedas, no le dejaron comprar comida ni bajarse en las estaciones de servicio, todo eso además de haberlo condenado a no poder ver más a su hija para siempre, todo por orden de un decreto, de la soberbia, del autoritarismo, de la ceguera y mezquindad, de la brutalidad inhumana del poder, del verticalismo a ultranza de los débiles mentales, de los fundamentalistas de la cuarentena. Al final les ganó la muerte Solange no pudo morir en brazos de su padre como fue su último deseo, el Estado que dice que nos cuida le quitó eso que no se le niega ni a los condenados a muerte por delitos. La ejecutaron a ella y también a su familia, como en las más oscuras noches del fascismo. Y lo más grave, ni siquiera lo sienten, no se disculpan, es un acto burocrático más, un papeleo que ordenó algún jefe tomando café detrás de un escritorio.

24 horas por día de propaganda diciendo que nos cuidan, que vinieron para estar a nuestro lado, que no salgamos de casa ni nos acerquemos a nuestros afectos. Ahora entiendo, es para que no veamos lo que hacen, que pretenden quedarse con todo, que van por la impunidad en la Justicia y por nuestras libertades, con el coro de alcahuetes y obsecuentes en cada pueblo, que nos amenazan con dolores de gargantas o con intubarnos hasta sangrar si no obedecemos.

¿Pero quién se creen que son? ¿Vinieron a instalar la infestadura para quedarse para siempre? ¿A imponer lo que ya lograron en las escuelas con sus docentes militantes y sus Universidades goebbelianas donde ya impusieron el pensamiento único de Perón y Evita? ¿Quiénes creen que son para poner barreras de censura al amor recíproco entre padres e hijos? ¿Un decreto inconstitucional puede más que la libertad del hombre? ¿En qué monstruos nos estamos convirtiendo? ¿ Estos gerentes de la burocracia populista, van a imponer la banalidad del mal, de la que hablaba Hannah Arendt , haciendo rutinaria la maldad sin sentir ninguna culpa?¿ Quién se hace responsable de estos retenes le locura, de fascismo intolerable, de la desgarradora soledad de la muerte de Solange?¿Los que soltaron cuatro mil violadores y asesinos de las cárceles hoy encarcelan la muerte de Solange?¿ Los que nos amenazan con que somos suicidas u homicidas si salimos a la calle, porque tenemos la intención de morir o matar a alguien?¿Se creerán dueños de nosotros, de nuestras vidas, nuestros sueños, afectos, esperanzas o proyectos? ¿Hay que pedir permiso a los gerentes cuarentena? Dijo el presidente “Para ser libres hay que estar vivos”, y para el estar o sentir es lo mismo, y eso es lo que nos diferencia de esta gente. Ellos se conforman con estar, no importa cómo, nosotros queremos sentir que estamos vivos y disfrutar de la vida hasta que nos llegue la muerte. Y en ese momento único e irreversible sentir que nos abrazamos con aquellos que queremos para seguir viviendo para siempre junto a ellos y no morir de soledad detrás de un retén autoritario en nombre de un Estado que dice que nos cuida, pero en realidad no le importa que nos pasa.

Y lo peor, somos los Yona de aquel cuento de Chejov, condenados a que nadie nos escuche para contarles la tristeza que hoy sobrevuela nuestra Patria.