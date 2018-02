Quimi Tognola aclara lo que está claro respecto a la reunión que mantuvieron, la dirigencia de la UCR con Gustavo Valdés

Sr. Director de TN Esquina, me dirijo a Ud. con el propósito de poner luz sobre la nota publicada en su portal en referencia a la visita del Sr Gobernador Gustavo Valdés a Esquina, y a la reunión (positiva y esperanzadora) que tuvimos con él en el quincho de la Posada Hambaré el jueves a la noche. En primer lugar no soy referente del radicalismo, solo un viejo afiliado, con algunas luchas en el pasado, que me dieron protagonismo, pero no represento a nadie, solo a mis ideas y a mis convicciones, por eso agradezco a quienes me invitaron a esa reunión con el Gobernador, sabiendo que podrían decirse cosas que incomodan a algunos.

Por eso, creo, en la nota aparecen expresiones que como no están trascriptas textualmente pueden generar equívocos. Debo decir que para mí, lo que se trató en esa reunión, es de fundamental importancia para el futuro de la UCR de Esquina, sentí un cambio de clima, de paradigma en la relación y la comunicación que el gobernador quiere mantener con la dirigencia esquínense, habló con claridad de los objetivos y de las estrategias, de los valores y los principios, y se comprometió a respaldar los proyectos y propuestas relacionadas con la comunidad. Fomentar la participación, generar espacios para la discusión y el debate, recuperar la mística, generar confianza para volver a ser una alternativa para la sociedad.

Por eso hablé de recuperar el diálogo institucional entre el Comité y la gestión provincial, de obviar los personalismos, de plantear las cuestiones de manera formal y ante quienes toman decisiones, de terminar con los rumores y trascendidos en corrillos informales. Y el tema de todos era uno solo, pero no todos querían tocarlo, la relación extremadamente estrecha de la Diputada de UPA con la gestión del gobierno central, en detrimento de la UCR local. Y teníamos un interlocutor de lujo, con ganas de escuchar, entonces era el momento de exponer los cuestionamientos. Quedó claro, o no tanto, que estamos cautivos de cuestiones estratégicas en la legislatura atadas al número en leyes especiales, entonces ese voto cobra fundamental importancia. Tenía entendido que si alguien entra como legislador por una lista (además dos veces) vota en bloque y no presiona en cada Ley para sacar ventajas personales(cargos, favores, privilegios) y por eso hice mención a mi participación en el radicalismo desde que tenía 11 años a principios de los 60, y mi afiliación ante Raúl Alfonsín en la casa del Dr Carlos Bianchi en 1972, porque ese acto implicaba un compromiso con valores, principios, con convicciones, con un estilo de vida que tiene que ver con la moral y la lealtad, con la esencia de pertenencia a un ideal político. Y de allí que mi malestar y mi enojo, no son por cuestiones formales o de marketing político de ver quién consigue más cosas o se saca más fotos con funcionarios, sino con cuestiones de fondo que tienen que ver con la historia, con las luchas, nuestras y de nuestros antepasados , de persecuciones e injusticias en manos de ese conservadurismo provincial, anacrónico y obsoleto, que hoy tiene vigencia gracias a la protección de algún radical que no comprende que el partido está por encima de las simpatías personales. Por eso no acepto, y lo expresé, que más de un siglo de historia radical vaya en Esquina de furgón de cola de un sector que solo encarnaron intereses personales y familiares, sin ruborizarse en cambiarse del autonomismo al nuevismo, y de allí al upismo o cualquier otro “ismo”que represente sus intereses. En la reunión de Hambaré se nos dijo que las alianzas son necesarias para ganar elecciones, acá lo hicimos, cedimos el primer lugar y todos los concejales, la reelección en la diputación, y perdimos, y lo más triste perdimos por votos de muchos radicales que votaron otra opción. De nada sirven las alianzas sino se hacen desde los valores y los principios, con candidatos de reconocido prestigio social, con el consenso de todos y con caprichos personales. Y ahora lloramos, por el personal despedido, por la inauguración de obras, por esto, por aquello. Radicales esto solo es la consecuencia, la causa es haber creído que el capricho y la soberbia era el camino del éxito. Estamos a tiempo, es hora de juntarnos y escucharnos todos, ese fue el compromiso ante el Gobernador. Lástima que ni bien terminó la reunión un grupo ya se reunió en bar, seguramente para anudar acuerdos sectoriales que nos llevarán a cometer los mismos errores del pasado.

“Solo los partidos que no tienen más objetivo que el éxito aplauden a los benefactores que los acercan al poder a costa de sus propias ideales” Hipólito Yrigoyen.

Quimi Tognola

Afiliado Radical

Ex-Secretario General de ACDP

Ex Vocal del Consejo General de Educación

Miembro co-fundador de la Confederación de Educadores Argentinos(CEA)