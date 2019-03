Quedo conformado la Sub Comisión de Fútbol del Club Deportivo Azul y Oro

En la noche del jueves se aprobó lo que es la sub comisión de futbol del Club Deportivo “Azul y Oro”. El presidente del club, Elías Cañete, a través de la Mañana de Noticias y junto a TN Esquina, nos detalló al respecto.

Elías Cañete, a principios de la charla, decía: “Anoche tuvimos una reunión, con el equipo que conformamos la sub comisión para interiorizarse ya que no se tenía mucha noción e ideas en el tema y no querían comprometerse en algo que podían cumplir, por lo que se mostro como se va a trabajar para el futbol y para que vayamos creciendo”.

La sub comisión quedó conformada de la siguiente manera: Presidente-Elías Cañete, Secretaria-Marcela Lugo, Tesorero- “Nacho” Zarate, Vocales Diego Nuñez, Juan Ángel Galván y “Pilo” Ojeda.

“Hicimos una sub comisión corta pero detrás hay mucha gente que se sumó para colaborar”.

El cuerpo técnico para los torneos locales dará inicio a los preparatorios. El grupo “que sabe lo que quiere”, como dijo Elías Cañete, se está conformando intentando tener un plantel de aproximadamente treinta jugadores.

El Club deportivo “Azul y Oro” sigue avanzando. Ya conformó su sub comisión de futbol y esto permitirá a la institución a seguir creciendo.

“Nosotros, como objetivo, queremos entrar a La Liga y empezar a crecer año tras año”.-