¿Qué pasa en Esquina?: Situación de las familias desalojadas después de vivir mas de 40 años en el lugar

El día viernes 16 de noviembre fuerzas policiales desalojan por la fuerza a seis familias del Barrio San Fernando, de la ciudad de Esquina. A pesar de que no ofrecieron resistencia, los once adultos y quince menores de edad fueron sacados a los empujones. La medida de allanamiento y desalojo fue ordenada por el juez en primera instancia Jorge Gustavo Vallejos, en favor de los hijos del propietario (Cingolani), quienes adquirieron el inmueble en el año 2008, aunque las familias permanecen allí hace más de 60 años. El juez accionó ante la denuncia de Cingolani de supuesta “usupación”. Al momento, seis familias, con 15 niños, permanecen en la calle, en la más absoluta precariedad.

Con ayuda del testimonio de la doctora Doctora Susana Fazola Vitale, colaboradora patrocinante de las abogadas María Irene Galeano y María José Aguirrezabal (defensoras de las familias desalojadas), elaboramos este informe para mostrar la gravedad del caso, sus vicios y la imperiosa necesidad de que se haga justicia.

¿Quién es Cingolani?

Cingolani no es de la ciudad, sus hijos viven en Australia. Ellos son los compradores del inmueble, que ya fue loteado en 33 partes y cuenta con 10 lotes ya vendidos. Cingolani Eduardo Bartolomeo actúa en representación de sus hijos y pretende hacerse de la posesión ayudado por la justicia y sus colaboradores. No sería extraño que justamente personas del gobierno municipal estén interesadas en la adquisición de lotes.

¿Las familias están a derecho?

Sí. Según el código vigente y la ley actual que entró en vigencia en 2015, las familias tienen derechos adquiridos sobre sus viviendas. En efecto, el viejo Código afirma que a los 20 años comportándose como dueños en forma pública, pacífica e ininterrumpida ya son propietarios. Ello, aunque no hayan realizado acción alguna tendiente a obtener el “papel” o título. Por si fuera poco, el Código nuevo mejoró la relación en cuanto a adquirir el dominio mediante la posesión, y lo redujo mediante ciertas condiciones a 10 años. El juez que ordenó el desalojo lo sabe. En primer lugar, debiera saberlo justamente porque se supone que es experto en leyes. En segundo lugar, porque se explicó en escritos que se presentaron ante el.

¿Fue regular el desalojo?

No. Hay una serie de irregularidades que van desde que se dictó la medida hasta que se ejecutó:

1.La denuncia de Cingolani tal como está formulada, no constituye delito alguno. Desde su origen está mal, por lo que debió ser archivada.

2.La medida instrumentada por el juez Gustavo Vallejos está llena de irregularidades desde que se firma y ejecuta el mismo día feriado judicial, sin tomarse todos los recaudos y preventivas que la medida requiera para proteger el derecho de los niños.

3.El asesor de menores subrogante, mientras se llevaba a cabo el desalojo, en lugar de cumplir con su papel, observaba escondido detrás de un árbol.

4.La jueza María Lourdes Silvero no cumplió con el procedimiento previsto para la aplicación de la herramienta constitucional art. 43 de la Constitucion Nacional. No consideró ni analizó ni valoró la ilegalidad de los actos arbitrarios denunciados. Tampoco verificó las pruevas que obran en el proceso penal. No aplicó el procedimiento sumarisimo previasto para el amparo conforme el artículo 498 del C.P.C.C y lo declaró inadmisible mediante fundamentos que no dan respuesta ninguna a los vicios claramente especificados en el amparo.

Mientras tanto sin solucion las familias esperan en la calle presas de la lentitud e incoherencia de la justicia.

En el día de hoy 12 de diciembre se tuvo conocimiento que pese a todas las medidas instrumentadas por las abogadas de las víctimas de la justicia, el juez Gustavo Vallejos ha vuelto a disponer nuevamente el desalojo otrogandole 3 dias para proceder a efectivizarlo.

Por todo esto, el magistrado Gustavo Vallejos fue recusado con causa por escrito. No aceptó la recusación y continúa actuando. Todo lo actuado ppr jorge Gustavo Vallejos en el proceso penal ilegalmente que saca a la calle a 6 familias sin ley alguna que ampare esta desición fué denunciado ante el Superior Tribunal de Justicia, al que se le solicitó su intervención de inmediato. Hace tiempo que a Vallejos se le reclama por varias irregularidades en la Justicia correntina.

¿Qué hicieron las familias?

En primer lugar, se las arreglaron como pudieron. Improvisaron carpas frente a sus casas puesto que Cingolani amenazó con pasarles por encima con una topadora si permanecían en ellas. Legalmente, se presentaron dos escritos y pedidos de reunión a Consejales. En el primero, se narró la situación. En el segundo, se les pidió intervención. Concretamente la solicitud explícita para que se resuelva una investigación del expediente, a los efectos de regularizar la situación.

¿Qué hizo el municipio?

Poco y nada. Desde Acción Social y la Dirección de la Familia, la mujer y el niño, se presentaron el día del desalojo “preocupados por los niños”. Sin embargo, su única solución era ofrecerles un lugar prestado en comodato, y nada para restituir sus legítimas propiedades. La asistencia duró un par de días y luego, desapareció.

¿Qué hicieron los concejales?

Reafirmaron el accionar de la asistencia, corriéndose al costado y dejando que la acción legal siguiera su curso.

Una síntesis

El verdadero usurpador aquí es Cingolani, quien compra, vende y desaloja a la vez que expropia a las familias con ayuda del Juez Vallejos. Este, ejecuta una orden totalmente ilegal en día feriado, con la ayuda previamente dispuesta por el municipio. Lo que queda por preguntarse es si no estamos frente a una asociación para concretar beneficias comunes: obtener los lotes.

¿Qué hay que hacer?

Ante esta situación exigimos la inmediata retracción de la medida, restituyendo las casas a sus legítimos ocupantes y otorgándole los títulos de propiedad que ya les corresponden. Pero el asunto no termina aquí. Todos los vecinos tenemos que movilizarnos a lañ municipalidad. No solo en solidaridad, sino para la resolución de un problema que es general. Esta puede ser la antesala de una serie de desalojos mayor. Y los vecinos no podemos permitirlo. Está claro que ni los jueces ni los intendentes están de nuestro lado. Tenemos que tomar nuestros problemas en nuestras manos.

