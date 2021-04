De cara a las elecciones locales, muchos partidos y sectores buscan estructurar su espacio para consolidar la candidatura para el gobierno municipal.

Arquímedes “Quimi” Tognola, referente de un sector político, considerado “disidente” para muchos, estuvo en La Mañana de Noticias comentando sobre cómo avanzan para las elecciones municipales en noviembre.

“Creo que este año se nos presentó la oportunidad de re plantearnos la conducta de muchos actores políticos en los últimos años en Esquina y la Provincia, y re prensar a la política en busca de hacer cosas nuevas, renovando ideas y acciones. Estoy decepcionado por algunos que apoyaba, si vamos a hacer una alternativa con los mismos actores de siempre yo me voy a dedicar al foro de docentes radicales y a la huerta porque así no vamos a lograr ninguna expectativa. Anoche Arnoldo Rohner me dijo que iba a tener una reunión pero después no me avisó, seguramente el que está manejando la batuta le dijo que no se reunieran o simplemente no me avisaron porque les molesta mi presencia. Creo que debemos cambiar los códigos de la política. Estoy decepcionado por esta situación, la política no se trata de intereses”, expresó Quimi a principios del dialogo.

“Nos acusaron de radicales disidentes porque pensamos distinto y propusimos hacer otra cosa para mejorar la calidad de la política. No presto a la gente que utiliza la política para hacer negocios raros. Las instituciones se debilitan porque la representatividad no es genuina, no nace de la voluntad de la gente, sino de la voluntad de algunos dirigentes que son más estrategas y más vivos para formar alianzas” , agregó.

A su vez, sostuvo “Creo que todo el grupo que integro, el cual está conformado por gente de mucho prestigio, deberíamos reunirnos y acordar reglas de juego claras, de ahí puede ser que apoye de nuevo, porque creo que (Rohner) es el mejor candidato a Intendente que teníamos, pero los malos dirigente lo absorbieron y por eso le saco mi apoyo a su candidatura” finalizó con el dialogo, en La Mañana de Noticias.