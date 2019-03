Marilín Tognola, de Punto Fijo ANSES, en la Mañana de Noticias, nos cuenta las novedades sobre las becas Progresar.

La referente comentó que están realizando las inscripciones y entregando los correspondientes formularios para los jóvenes que estén interesados en ser beneficiarios de esta beca. “Para cargar Progresar secundario y primario solamente se da en oficinas de ANSES, sea en Punto Fijo acá en Esquina o en Goya”

“Nosotros cargamos el formulario, los sellamos, los firmamos y volvemos a entregarle a los chicos”.

En caso de que los datos que se completen en las planillas sean erróneos y estos no lleguen a las oficinas, ANSES no se hará cargo, ya que el manejo de datos e información personal pasa por cada particular. Marilín recomendó “No den su clave de seguridad social porque eso es personal y cualquiera puede modificarla, como así también bocas de pago, etc.”.

La atención para las inscripciones de esta beca se están dando por la mañana, a partir de las 6:30 hasta las 13:00 o, hasta que se terminen los ochenta números de turno. Por el momento se conoce que el plazo para registrarse es hasta el 31 de Marzo.

Ante cualquier duda o inquietud al respecto, pueden acercarse en el horario de 6:30 a 13:00 por l oficina ubicada por calle General Velazco 951.