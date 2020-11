El miércoles pasado, finalizada la sesión del Concejo Deliberante de San Isidro, un grupo de punteros e integrantes de sectores esperaron afuera del recinto a los concejales y entre cruce de palabras se generó un disturbio.

La concejal del municipio de San Isidro, Gabriela Montenegro, en comunicación telefónica con La Mañana de Noticias, comentó acerca de lo ocurrido tras haber presenciado el momento.

“una vez finalizada la sesión, quedamos haciendo algunas cosas inherentes al Concejo, mientras tanto, afuera espera un grupo de personas. Cuando salimos, le pedimos al periodista presente que grabe cualquier cosa que pasara ya que la situación se tornó rara y ya había ocurrido la semana pasada. Una mujer que estaba allí, agente sanitaria, me pidió para que habláramos, por lo que accedí, pero en ese momento, el periodista estaba filmando desde lejos, ella se percata y se dirige hasta él pegando un manotazo a la cámara y provocando cierto alboroto. Otra gente que estaba allí me toma del brazo diciendo que querían hablar conmigo, pero les dije que de esa manera no, los recibiría bien en mi casa, pero no accedería a hablar de esa manera. En ese momento me despido, me dirijo hacia mi casa, y la mujer que agredió al periodista me siguió diciendo que quería hablar conmigo, por lo que la invito hasta mi domicilio para hablar sobre su interés. Tenía una nota que me quería entregar. Un grupo de punteros del PJ quería reunirse con varios concejales, a lo que dije que sí y que informaría a mis colegas al respecto. Hablamos sobre varias cosas y al terminar, ella sale y se encuentra con el vice, otros concejales más y algunos vecinos, además del periodista agredido que amenazó con denunciarla. Es difícil defenderla ya que se grabó el momento de agresión hacia el hombre que contaba con autorización de Concejo” manifestó la edil en el contacto.

Por su parte, comentó que algunas versiones afirman que las intenciones de las personas que esperaban afuera del Concejo hace varios días es la de llevar a cabo una reunión política y que se trataría de un “apretón” por algunas limitaciones normativas que se aplicaron por parte del órgano legislativo.

“La nota era sencilla. Lo que la mujer quería saber era por qué supuestamente estábamos en contra de los trabajadores del grupo y la intendenta, pero le expliqué que solo pedíamos que se cumplan con los requisitos y rendiciones que se requieren. No sé si tuvieron problemas con refrentes de otro color político, pero nosotros sólo pedíamos lo que nos compete, no hacemos nada malo” dijo al respecto y finalizaba con la comunicación expresando “puedo defender a mi partido político, pero no por eso voy a dejar de cumplir con mi rol, para el cual me votó el pueblo, el cual es controlar y legislar. Seguimos pidiendo las documentaciones e informes”.