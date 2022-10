Nos comunicamos con Leco López y Juan Sandobal quienes son parte del Equipo Técnico del Seleccionado Esquinense, formado por distintos clubes en categoría Sub 15.

Leco Lopez «Empezamos el Lunes con la preparación física y antes de eso tuvimos dos reuniones en la liga donde se iba a definir el próximo técnico de la selección, en este caso estoy yo a la cabeza».

«Estuvieron Submarino Amarillo, Sportiva, San Martín, y de ahí salió el cuerpo técnico».

«Quiero agradecer a los directivos de la liga por confiar, este es mi tercer Sub 15 y como técnico el segundo. Agradecer al grupo con el que estamos trabajando, el Profe Rauli Estigarribia que está dando una mano con la preparación física, también el Profe Juan y Matias Segovia también».

«Por afuera también están trabajando y colaborando mucho, la idea es que seamos un grupo amplio de todos los clubes, es un seleccionado armado con chicos de todos los clubes».

«Se hace un esfuerzo enorme para traerlos, es un trabajo en el que todos aportan y no es fácil. El 8 se estará jugando, se realizó un sorteo y salió favorecido Sauce quien jugará primero acá de visitante y luego allá de local. Todavía no tenemos definido en qué estadio pero no se descarta ninguno».

Juan Sandobal: «Yo estoy trabajando en el club hace bastante tiempo, anteriormente tuve un Sub 13 y ahora es mi segundo año con el Sub 15, estamos trabajando bastante bien, el profe Raulo mas en la parte física y yo en la parte técnica pero siempre en la unión, y es bastante fuerte el entrenamiento porque están en competencia».