Puente Sarandí inhabilitado: “El problema no solo son la precipitaciones, sino el desborde del rio”

Víctor Ayala, Director de acción social y Pte. De Bomberos voluntarios de Pueblo Libertador, en contacto con TN Esquina, informa acerca de la situación de la zona y las medidas que se han tomado respecto del puente Sarandí. “la situación está mejorando, el número de gente inundada bajó considerablemente casi no tenemos conocimiento de que haya alguna familia en esta situación. Los caminos si quedaron en un estado intransitable, principalmente del puente y las zonas rurales que son los que más sufren esta situación.”

“Con respecto al puente, me han comentado que han puesto un arco, para que no pasen los vehículos pesados. El problema no solo son la precipitaciones, sino el desborde del rio así que lo único que nos queda es esperar a que no sigan las inclemencias y mientras tanto nosotros seguiremos ayudando a la gente con lo que podemos.”