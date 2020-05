De acuerdo a las habilitaciones anunciadas por el gobierno provincial, muchos municipios comenzaron a implementar ciertas medidas para adaptar a la circunstancia.



En Pueblo Libertador, se propuso a cada propietario de restos, bares , canchas de futbol 5 y gimnasios que acerquen al municipio sus propuestas y sugerencias para llevar adelante sus actividades dentro del marco protocolar sanitario.



Así lo aseguró el intendente del pueblo, Arnaldo “Tury” Arce, a través de un contacto telefónico. Así también, Arce dijo que “No es algo confirmado, pero estamos buscando nuevas formas. Estamos bien y queremos mantenernos así. Dichos rubros comerciales que se habilitaron, acá estarán reabriendo sus puertas el día lunes y las condiciones de limpieza, el uso de barbijos y otros cuidados preventivos dependerá de cada propietario, lo cual queremos estar seguros de que van a seguir” y continuó “consideramos la habilitación de futbol 5 ya que, si bien se permitirá hacer reuniones entre amigos de hasta 10 personas de hasta 3 horas, no vemos por qué no permitir un juego entre 10 que no dura más de 1 hora. Lo que vamos a tratar es que en cada cancha se controle el amontonamiento de los chicos que estarán esperando por su turno”.



La venta de bebidas en las canchas estará prohibida y se solicitara el control para evitar aglomeraciones. Cada equipo contará con el turno de 1 hora y luego deberán retirarse del lugar.

El control de medidas en las habilitaciones en Libertador, corresponderá a distintas áreas municipales.

“El control en los gimnasios dependerá de la Dirección de Juventud, en los comedores de Bromatología y en ambos casos estará la participación de la policía para verificar el cumplimiento de horarios” refirió el intendente. Asimismo, Arce aclaró que la circulación del transporte urbano fue habilitada sólo para el cruce de Libertador a Esquina, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. El costo de pasajes depende de la empresa.

En la misma línea, los controles en los accesos que corresponden al Pueblo continúan llevándose a cabo de manera estricta entre Policía, Transito y Gendarmería.