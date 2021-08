Desde Pueblo Libertador, la Dra. Lorena Frías, directora del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, informó sobre la situación epidemiológica actual del lugar y los últimos registros de casos activos.

“En el día de ayer tuvimos siete positivos, uno de ellos fue derivado al Hospital de Campaña, por lo que, en este momento contamos en total con tres pacientes (entre 50 y 70 años) internados allí”, afirmó Frías.

“Siempre que hay algún evento una gran parte de la población concurre y por eso, la posibilidad de contagio es mucho mayor. Tratamos de pensar que no hubo ninguna intención de malicia o de dañar al prójimo al momento de concurrir a las caravanas” comentó, refiriéndose a los movimientos que trajeron los lanzamientos de campaña política en los últimos días.

“Hay mucha gente que todavía no cree en el Covid, y es respetable, pero lo bueno que debo rescatar es que más allá de ello, se protege, vi videos en los eventos con las personas usando barbijo y siguiendo lo cuidados establecidos. De igual modo, creo que en el correr de los días irán apareciendo más casos, aunque no debemos adelantarnos. Yo me comuniqué con el Ministerio para nos oriente de cómo manejar la situación”.

En cuanto a los operativos de hisopado, dijo “Estamos esperando que el Ministerio nos vuelva a enviar más insumos, por eso solicitamos a la población que tenga paciencia”, y por último, comentó “Respecto a vacunación, vamos a estar vacunando a mayores de 25 años, pero también invitamos mayores que todavía no se hayan vacunado. Los menores de 12 a 17 años ya pueden empezar a inscribirse para las vacunas que próximamente se estarán aplicando. También hemos tenido noticias de que para septiembre nos llegarán las segundas dosis de Sputnik”.-.