Desde Pueblo Libertador, el intendente Arnaldo “Tury” Arce comentó sobre el parte oficial y la situación epidemiológica actual del lugar, a través de La Mañana de Noticias.

En el día de ayer se registró en el pueblo 5 nuevos casos activos de coronavirus, dando un total de 14 casos positivos hasta el día de la fecha.

“Estuvimos reunidos con el comité de crisis el día lunes junto a otros efectivos y, por ahora, decidimos continuar bajo las mismas normas, pero si pedimos a la población que tenga mucho cuidado. Los pacientes manifestaron que tuvieron contacto con personas de Esquina y por ello conocemos el nexo, después se registraron a otros contactos que si son de Libertador” inició diciendo el intendente Arce.

Asimismo comentó “Son 26 asilados, todos familiares de las personas con positivo. Se sigue hisopando, la directora del Hospital junto al equipo de salud está llevando adelante este trabajo. La doctora se está comunicando constantemente con las personas aisladas para hacer el seguimiento como corresponde. Dependiendo de la situación y el horario, el equipo de salud se predispone para realizar una atención a domicilio. El tránsito entre Esquina y Libertador sigue habilitado. Para localidades de otras provincias se les solicita el permiso y el resultado de hisopado negativo”.

Por otra parte, respecto a las prácticas de fútbol en las canchas de clubes, Arce aclaró “En el Club Berón de Astrada por el momento no se habilitaron las prácticas, en este momento se está refaccionando, se están realizando obras importantes para la institución. En las canchas de futbol 5 los chicos pueden jugar, pero se les recomienda por la situación sanitaria que los torneos estén suspendidos. Nosotros, hoy por hoy no tenemos ninguna novedad respecto a las competencias por parte de la comisión directiva, todo se mantiene tranquilo, por lo tanto, no está siendo evaluado. Para los de primera división si tuve noticias y pronto vamos a estar convocando a los chicos para hacer entrenamiento” y finalizaba con la comunicación.