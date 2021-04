Lorena Frías, médica directora del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Pueblo Libertador, informó sobre la situación epidemiológica del pueblo hasta el día de la fecha, la cual presentó una importante mejora.

A través de la comunicación telefónica, la Dra. Frías comentó “Libertador en estos últimos días no está teniendo nuevos cas os. Tenemos veinte casos activos y treinta aislados. Creemos que se cortó la cadena de contagios pero no hay que perder el cuidado y el trabajo. En el día de hoy fuimos a acompañar al Dr. Ramírez de Esquina para hisopar en el paraje Guayquiraró y seguimos programando hisopados en distintos parajes”.

“El día sábado hubo mucha gente que dio positivo y esto se inició porque habíamos encontrado a una persona domiciliada en Libertador pero iba a Guayquiraró que tenía contacto con otra gente. Así fuimos buscando delineamiento y encontramos más personas”.

“En Rincón de Sarandí encontramos alrededor de ocho casos y eso nos complica. El día lunes estuvimos en paraje Cuchillas y Colonia Schweizer pero, por suerte allí no se registraron casos” , agregó.

En cuanto a las dosis de vacunas correspondientes para el pueblo, dijo “Tenemos una población de mayores de 65 años para la que todavía no han llegado las dosis aunque ya estén inscriptos, entonces hicimos un reclamo y el Ministerio pidió que volvamos a inscribirlos, tanto los que ya estaban inscriptos como los que todavía no. Para esto, la gente que no tiene acceso a internet para inscribirse, puede acercarse hasta el hospital”.-

Este miércoles se registro un fallecimiento en el hospital de Campaña una mujer de 53 años de Pueblo Libertador, con este deceso Libertador registra 2 muerte por Covid.